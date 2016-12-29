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29.12.2016
Номер: 138
Выпуск: 3461
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – АНСАМБЛЮ «АФЫРТЫН»
Младшая группа Гагрского хореографического ансамбля «Афыртын» (художественный руководитель Лев Кецба) приняла участие в Международном конкурсе «GRAND PREMIUM», проходившем в Санкт-Петербурге. Нашим танцорам пришлось конкурировать с лучшими коллективами из разных стран мира.
По словам Л.Кецба, «организаторы этого фестиваля в течение года в России и за рубежом проводят конкурсы. Занявшие призовые места ансамбли в конце года выступают в Санкт-Петербурге. В этом году мы на конкурсе «Территория талантов» удостоились Гран-при и поэтому получили приглашение в Санкт-Петербург».
И по итогам конкурса афыртыновцы стали обладателями Гран-при.
Номер: 138
Выпуск: 3461
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс