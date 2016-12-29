РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ АБХАЗИИ

На встрече с ведущими спортсменами страны Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил главные спортивные достижения в 2016 году, а также перспективы развития спорта в республике.

Президент подчеркнул, что самое главное в спорте – это желание победить. Обращаясь к спортсменам, он напомнил: «Рядом с вами есть тренеры, которые готовы и днем и ночью заниматься с вами. И результаты важны не только для вас. Ваши спортивные достижения повышают авторитет Абхазии».

В завершение встречи Президент и спортсмены обменялись памятными подарками.

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс