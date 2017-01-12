С НОВЫМ ГОДОМ!

Нам пишут

Несколько лет подряд я приезжаю в Абхазию. И не выбираю, в какое время года отправиться сюда. Мне здесь всегда хорошо. Меня ждут мои родные, сестра, племянники, мои друзья. Мы весело и интересно проводим время. И каждый раз я узнаю что-то новое – интересное для себя – об этой удивительной, красивой стране. Я так хочу, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы смогли справиться со всеми проблемами. Жизнь – это не бочка с медом. В ней намешано всего понемногу. Нет желания в эти предновогодние дни высказывать какие-то недовольства. Сегодня я хочу просто всем пожелать мирного неба, здоровья, счастья, благополучия в Новом 2017 году! Пусть Абхазия цветет и процветает!

От всей души

Аида СЕРОПЯН, г. Москва

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Аида СЕРОПЯН