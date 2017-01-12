СТРАЖ МОРЯ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

Как одинокий страж, величественный и таинственный – свидетель многих великих событий минувших лет, стоит он на морском берегу, привлекая любопытные взгляды ребятишек и гостей нашей республики. Сухумский маяк. Он много видел и пережил. В 1877 году во время Русско-турецкой войны враги, подплывшие на корабле к сухумскому берегу, пытались зацепить маяк тросами, чтобы повалить, но не смогли. А вот фонарь маяка сняли и увезли с собой. Позже был установлен другой. Время и многочисленные шторма сделали свое дело. Маяк давно нуждается в реставрации: башню разъедает коррозия, внутри ее на стенах осыпается краска, и ступени расположенной здесь винтовой лестницы давно следует укрепить. Эту лестницу из 147 ступеней, ведущую вверх к маяку, когда-то с замиранием сердца преодолевал восьмилетний мальчик – будущий великий поэт Владимир Маяковский, о чем свидетельствует сделанная кем-то надпись в протоколах архива.

Это было летом 1901 года. Можно себе представить, какие чувства переполняли ребенка, когда с высоты открылся перед ним вид на море и другие окрестности. Такие впечатления остаются в сердце на всю жизнь. А вот что писал о маяке Осип Мандельштам в очерке «Сухум», вошедшем в книгу «Путешествие в Армению»: «На дальнем болотном лугу экономный маяк вращал бриллиантом Тэта». Кто знает, сколько еще сердец покорил Сухумский маяк! Он вошел в наш век, но будет ли жить и в других веках? Маяков в Абхазии было три. В Гагре и Очамчыре они ужи пришли в негодность, а этот сухумский, самый древний, пока в строю. Руководство Гидрофизического института Академии наук Абхазии, на балансе которого находится этот уникальный объект, радо бы привести его в порядок, но где взять деньги? Пока что лишь периодически очищают территорию возле него, расчищают от зарослей и мусора. И что замечательно – этим летом помощниками взрослых были подростки. Однако развалины дома строителя Маяка все еще ужасают. Еще в 2000 году он был пригоден для жилья, но впоследствии находиться здесь стало опасно. Море все чаще и чаще с яростью обрушивалось на него, заглядывая в окна и пробираясь в жилье, пока в конце концов не поглотило его. А Маяк выстоял. И каждый раз он мужественно и стойко выдерживает разбушевавшуюся морскую стихию. Над входной дверью надпись – название фирмы, изготовившей маяк во Франции по заказу Департамента Военно-Морского флота Российской Империи. Сконструировал Сухумский маяк Эрнест Гуэн. Собрали маяк по частям и установили за 150 дней. Стоит он на чугунных сваях, уходящих в землю на 17 метров, и укреплен тросами (установили со временем), чтобы не раскачивался во время бурь. В первое время на маяке была масляная лампа, впоследствии ее сменили на ацетиленовую горелку, а позже – электрический фонарь. В настоящее время в прожекторе маяка находятся две электрические лампы, каждая из которых мощностью в один киловатт. Работа маяка не зависит от перебоев электроэнергии, так как установлены солнечные батареи, что позволяет лампе работать автономно. В настоящее время на всех судах есть спутниковая навигация, и старинные маяки утратили свое значение. Когда-то без сухумского маяка не мог обойтись весь Черноморский флот, а сегодня это больше достопримечательность столицы, чем сигнальное сооружение. Но представляете, каким спасательным сигналом, какой моральной поддержкой может стать маяк для припозднившейся обычной рыбацкой шхуны или заплывшего в глубину отчаянного, неосторожного пловца?

Историю маяка в свое время я узнала от его бывшего смотрителя Владимира Матвеевича Крутикова. Наш маяк – один из самых древних на просторах бывшего Советского Союза. Впечатляет изображение Сухумского маяка на дореволюционных открытках. За все время своего существования Сухумский маяк гас три раза. Это произошло в 1877 году в период Русско-турецкой войны, когда его фонарь вывезли турки, а также во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов и в 2000 году, когда не стало средств на его содержание. С 2008 года древний страж моря вновь освещает морские просторы. Пока он несет свет, жизнь его продолжается.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ