МУЗЫКА – САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, СТРАНАМИ И НАРОДАМИ

Новогоднее интервью

С читателями газеты «РА» личными итогами прошедшего года поделилась наша звездная пара музыкального Олимпа – органист Лука Гаделия и певица Кристина Эшба.

С Лукой Гаделия и Кристиной Эшба мне удалось связаться в момент, когда они возвратились в Москву из предновогодней поездки в Париж.

– Год прошел для нас очень насыщенно, – подвел итоги Лука. – Мы выступили в двух новых для нас залах: в начале года в Пермской филармонии, в которой после капитального ремонта был установлен орган одной из лучших современных органостроительных фирм Glatter-Goetz. Не случайно инструменты этой фирмы установлены в Светлановском и Камерном залах Московского дома музыки, у них великолепное звучание. В зале Пермской филармонии я обратил внимание на прекрасную акустику. Конечно, она отличается от акустики храмовой, однако пермский орган великолепно, очень насыщенно звучит в любой точке. Я лично это проверил: когда мы готовились к выступлению, Кристина по моей просьбе наигрывала на инструменте, а я слушал. Прошел весь зал… Мы выступили с программой в двух отделениях, встречали нас прекрасно, и в 2017 году у нас запланированы в Перми новые концерты.

Мы оказались первыми музыкантами, открывшими историю органа и в Мурманской филармонии. В Мурманске также установлен орган фирмы Glatter-Goetz, и на первый концерт приезжал сам глава органостроительной фирмы. В Мурманске наша программа тоже понравилась зрителям, нас принимали прекрасно, очень тепло, и наше сотрудничество будет продолжено в 2017 году.

Огромное удовольствие нам самим и, надеемся, зрителям доставляют наши летние концерты в Пицундском храме. Помимо наших плановых концертов в Абхазии мы с особой радостью вспоминаем ставший уже традиционным фестиваль «Органные вечера на Пицунде». В уходящем 2016 году он состоялся в четвертый раз, был прекрасно организован (впрочем, как всегда) дирекцией зала и Мариной Николаевной Шамба, которая вкладывает и в фестиваль, да, впрочем, в каждое музыкальное мероприятие частицу своей души. В этом году мы выступили на открытии фестиваля (по праву хозяев), и это, безусловно, большая честь… Едва отзвучали звуки Пицундского органного фестиваля, как начался праздник органной музыки в соседнем Сочи. И в Сочи мы также принимали участие в фестивале. На закрытии я сыграл с оркестром Сочинской филармонии под управлением Олега Солдатова концерт для органа с оркестром Франсиса Пуленка. Для меня каждое выступление с большим коллективом – очень волнующее событие: и когда я выступаю с камерным оркестром в Абхазии, и на этот раз в Сочи. Это был расширенный состав камерного оркестра плюс литавры. Вообще выступать на закрытии фестиваля – огромная ответственность, к тому же в зале собрались настоящие ценители органной музыки – профессионалы, поклонники органа, представители Министерства культуры, весь цвет сочинской интеллигенции.

А вот поездка в Европу, куда мы с Кристиной уже давно собирались, была отнюдь не деловой, не концертной, а из разряда вдохновляющих. Сначала мы побывали в Люксембурге, потом в Трире – старейшем городе Германии. В Трире обошли все храмы, побывали на мессах. Потом провели неделю в Париже. Ни мне, ни Кристине не доводилось раньше бывать во французской столице, хотя во Франции мы оба бывали – и не раз. В Париже мы посетили знаменитые на весь мир соборы. Для нас как для музыкантов это было особенно важно, тем более что в них сохранились старинные органы. Да-да, мы с Кристиной побывали в соборах Нотр-Дам, Сен-Сюльпис, Сакре Кер, Сан-Эсташ, и в каждом мы слушали мессы и, конечно, знакомились с инструментами. Многих фирм, которые создавали эти органы, уже и не существует, а инструменты сохраняются в идеальной чистоте и состоянии.

Конечно, как все туристы, впервые оказавшиеся в Париже (да и не впервые тоже!), мы посетили места, любимые, наверное, каждым, насладились Елисейскими полями, погрузились в атмосферу Монмартра, Монпарнаса, побродили по парижским улочкам… И почувствовали главное: Париж буквально дышит и живет музыкой…

Как люди, для которых музыка – это профессия, жизненная дорога, мы, конечно же, поклонились памяти великих музыкантов, побывали на кладбищах, расположенных в окрестностях французской столицы.

Была у нас в Париже и запланированная встреча. Мы встретились со всемирно известным органистом и композитором Эрве Дезарбром, штатным органистом церкви Валь-де-Грас. Эрве Дезарбр – частый гость в России. В 1999 году он сыграл в Большом зале Московской консерватории сольный концерт, посвященный Шостаковичу, в 2008 – был в составе жюри I Международного конкурса органистов имени А.Ф. Гедике, проходившего в Москве. Помимо этого Эрве Дезарбр – глава французского музыкального издательства «Le Chant du Monde», издатель нот. И хотя это была наша первая встреча (он пригласил нас к себе в издательство) и прежде мы общались только по интернету. Эрве Дезарбр принял нас очень тепло, как близких, родных людей подарил очень много замечательных нот, которые мы приняли как настоящее богатство! Среди них и редкие транскрипции, и оригинальные произведения… Расспрашивал Эрве Дезарбр и о нашей жизни, о планах. Пригласил меня на следующий год выступить в его храме. Я принял приглашение с радостью. Конечно, мы тоже воспользовались случаем и пригласили Эрве Дезарбра в Абхазию. Он никогда не бывал в Абхазии, но мы уже показали ему видео, рассказали и о нашей стране, и о нашем органе, и о фестивале, о наших гостеприимных людях… Надеюсь, что в будущем году нам удастся познакомить Эрве Дезарбра с Абхазией уже лично. Мы намерены воспользоваться тем, что он бывает в Сочи на музыкальных мероприятиях, организуемых Юрием Башметом.

Вот, пожалуй, и все об уходящем 2016-м… Мы благодарны ему за все, что он принес в нашу жизнь…

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимке: Кристина Эшба и Лука Гаделия – на улице Парижа.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА