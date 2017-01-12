НОВОГОДНИЙ БАМБУК

Новогодние торжества в Стране Восходящего солнца длятся неделю. Подготовка к ним необычайно сложна и основательна. Японцы не ограничиваются одной зеленой елочкой с игрушками – их дома украшают ветки бамбука, сливы, сосны, пучки соломы, гирлянды, фонарики и воздушные змеи. Каждая веточка, каждый бумажный фонарик располагаются на строго определенном месте и имеют свой, непонятный европейцам смысл. Вечером предпраздничного дня в храмах начинают звонить колокола. После 108 ударов японцы плотно запирают двери своих домов и... ложатся спать. Праздник закончен? Нет, веселье начнется с первыми лучами солнца и будет длиться, как уже говорилось, целую неделю.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: (Из российских газет)