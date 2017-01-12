МАЯК ДАВНО НЕ СВЕТИТ ЛЮДЯМ

Нам пишут

Как хочется жить красиво! А вокруг неизвестно что – мусор, грязь, слякоть под ногами. Радует только наша восхитительная природа. А в целом район Маяка – самый заброшенный, никому не нужный. Время идет, а проблемы остаются. Одно время Абхазское телевидение озвучило наши проблемы. Появилась надежда, что на них обратят внимание соответствующие службы и дело сдвинется с мертвой точки, но… поговорили-поговорили, и на этом все закончилось. А воз, как говорится, и ныне там. Понятно, что проблемы с канализацией и плохими дорогами не решить в одночасье, но ведь никто и не пытается. Вечерами в нашем районе вообще опасно ходить, темень вокруг, огромные ямы, лужи. Старикам передвигаться в таких условиях и вовсе опасно. Но на днях я вынуждена была выйти из дома. Еще семи часов не было, а ни зги не видать. Господи, это было такое испытание! Еле-еле я добралась до магазина, а обратно, заприметив вдали отблески света, решила пойти другой дорогой мимо воинской части. Но, увы! Здесь дорога оказалась еще хуже – и я тут же угодила в огромную лужу. Если бы не машина, проезжавшая мимо и осветившая фарами путь, не знаю, как бы я добралась до дома. Ругала все на свете. Неужели так трудно за столько лет поставить несколько фонарей на Маяке, позаботиться о людях? Да и ямы засыпать хотя бы гравием. Морской берег исправно освещает стоящий здесь старый Маяк, но в самом городке всегда темно. Название района Маяк не оправдывает себя. Он давно не светит людям. Елизавета ЧЕРНОВА, пенсионерка

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Елизавета ЧЕРНОВА