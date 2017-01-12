ПОВЕРЬ В ЧУДО! И ОНО СБУДЕТСЯ

Шел снег. Маленькие звездочки порхали в воздухе и мгновенно таяли, едва коснувшись земли. Возле елки, установленной в Сухуме на площади Свободы, подставив ладошки под рой снежинок, кружилась маленькая девочка. Было довольно холодно, но она не замечала этого. О чем девочка думала? Что представляла? Знает только она, Садия Ахсалба. Пообщавшись с ней, я узнала, что Садия верит в Деда Мороза и ждет от него подарка. В новогодние дни возле этой елки, украшенной яркими шарами, постоянно много ребятишек с мамами и папами. И морозные или дождливые зимние дни не стали тому помехой. Для каждого из нас Новый год – это возвращение в детство, это встреча со сказкой, это надежда на перемены в жизни, это способность верить в чудо.

Радостные приметы замечательного волшебного праздника повсюду: в красиво оформленных витринах, в предлагаемых населению товарах: елках, сувенирах, елочных игрушках, в афишах, приглашающих на новогодние представления. Установлены елки в Новом районе, Синопе, Старом поселке, на Маяке и Турбазе. Впервые за все послевоенные годы появилась елка на детской площадке возле Гидрофизического института в районе Маяка. Здесь очень много детишек, и для них это большая радость. В каждом районе были подготовлены увлекательные программы, и дети получают подарки. У главной елки 1 января 2017 год смогли встретить все желающие. Прекрасной прелюдией к волшебному торжеству стал Новогодний вечер, прошедший 22 декабря в Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба с участием известных артистов и музыкальных коллективов Абхазии.

Государственная хоровая капелла, вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», камерный ансамбль «Каприччио», учащиеся Государственного училища культуры (класс педагога Я. Цвейба) и вокального отделения Сухумской музыкальной школы №4 (класс педагога В. Юдиной), хореографический ансамбль «Абырфын» Сухумской школы искусств, а также известные артисты Асида Шакая, Нана Черкезия, Виктория Юдина, Родион Хагба, Нугзар Какалия, Алла Отырба, Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Астанда Джикирба порадовали зрителей насыщенной, интересной музыкальной программой. Звучала прекрасная музыка замечательных композиторов Рахманинова, Штрауса, Кальмана, Пуччини, Дунаевского и других. Она уносила в незабываемый, чудесный мир волшебства и вдохновения.

25 декабря состоялось новогоднее свето-лазерное шоу – мюзикл «Миньонов проказы», доставивший немало радостных минут и взрослым, и детям. Ежегодно радует нас своими постановками к празднику Нового года режиссер-постановщик Мадина Аргун. На этот раз Абхазский Государственный драматический театр им. С.Чанба приглашал детей на сказку «Снежная Королева» по произведению Г.-Х.Андерсена.

Яркие, веселые представления с участием детей у новогодних елок давно стали традицией во всех школах Абхазии. Песни, стихи, танцы, различные юмористические сценки, вкусные лакомства для ребятишек начальных классов, которые преподносят Дед Мороз и Снегурочка. И дети, и взрослые постарались, чтобы праздник удался на славу, был ярким, запомнившимся на долгие годы.

Что мы ждем от Нового 2017 года? Довольны ли сухумчане, как оформлена в праздничные дни наша столица?

Асида Кикориа, домохозяйка:

– Мне больше по душе было видеть елку в парке напротив городской Администрации. Там и кусты украшали в виде разных зверьков. Моя дочка запомнила маленьких светящихся разноцветными огнями оленей. Каждый год вспоминает. Сейчас ей шесть лет. Понимаете, когда елка на виду, и праздник больше ощущается. Пусть будет елка и на площади Свободы, но мне хотелось бы, чтобы и на прежнем месте, в вышеназванном парке, ежегодно наряжали елку, хотя бы небольшую. Можно и просто живое еловое дерево, растущее в парке, украсить. И это не только мое мнение, но и многих других мам.

Илья Серопян, строитель:

– Облик города, безусловно, изменился. Некоторые магазины довольно красиво оформили витрины, повсюду красочная иллюминация. Но… настроение, увы! лично у меня далеко не праздничное – проблемы, безденежье, болезнь близких людей. Но в новогоднюю ночь постарался справиться со всеми невзгодами и настроиться на оптимизм. Говорят, как встретишь праздник, такой и будет весь год. Кто знает? А вдруг это правда?

Сария, 6 лет:

– В прошлом году мне Дед Мороз подарок принес. Я его утром под елкой нашла. Он пришел ночью, когда я уже спала. Я хотела его подкараулить, но заснула. А мама мне ничего не подарила. Обещала в этом году большую куклу.

Алена Петрова, студентка:

– Человек должен уметь сам создавать праздник для себя и окружающих людей. Мы с друзьями постараемся сделать все для того, чтобы этот Новый год стал в нашей жизни необычным. Всем желаю счастья! Пусть сбудутся все ваши мечты, особенно загаданные в новогоднюю ночь. Важно поверить в чудо – и оно сбудется.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА