КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЖИТЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Вот и наступил 2017 год. Государство Республика Абхазия повзрослело еще на один год. Постепенно проходит то время, когда еще несколько лет назад мы вели себя как расшалившиеся дети, которым все сходит с рук. Два минувших года показали: стали работать законы, системы, которые давали «вольное» использование и трату денег по «своему усмотрению», начинают рушиться. Мы гордимся, что у нас до войны 1992-93 гг. и потом работают государственные институты, структура которых позволяет как каркас держать нашу страну на плаву. Они стали совершенствоваться и насыщаться необходимыми дополнениями, которые повышают престиж Абхазии.

Например, Косово сразу признали более ста стран, включили в состав ООН и назвали государством (но ни Конституции, Парламента, Кабинета Министров и т.д. при этом в Косово не было).

Сильные мира сего продолжают с ним играть на стратегически важном Балканском перекрестке. Поэтому сегодня эта страна имеет вечно раздираемый спорами, наскоро слепленный после признания парламент, а финансовые потоки, поступающие сюда, контролируют частные филиалы международных банков. О создании Конституционного суда, а это главный атрибут любого государства, вообще никто не помышляет. Те Европейские страны, которые по указанию из-за океана признали это балканское образование, стали вдруг беспокоиться, что у них под боком оказался очень «беспокойный сосед», у которого возникли устойчивые наркокоридоры, беспрепятственные транзитные пути поставки нелегальной рабочей силы, в том числе постоянных женских групп для обслуживания.

Мы пока не понимаем, что над Абхазией тоже «работают». Историческое время показало, что для «решения» кавказских узлов, проблем, дел, Абхазия в геополитическом оркестре, как всегда, играет главную партию. Неуемные аппетиты мировых акул на нашу благословенную землю сдерживают два фактора: наше единство и друг – Россия.

В последнее время недоброжелатели – дирижеры цветных революций – обрушиваются из-за пределов нашей республики «с предложениями» сменить в Абхазии власть любым путем. На это отпускаются хорошие деньги. Власть, которая ведет свою работу открыто, их не устраивает.

В любом народе всегда найдется срез общества, который считает, что за деньги можно «улучшить» жизнь страны. На самом деле здесь преследуется одна цель – разрушить единство людей, поссорить между собой и отвернуть нас от России.

Враги России также хотят «показать всему миру», что «эта страна не способна на великие дела». Каждодневная идеологическая атака на нашего стратегического партнера – по замыслу международных игроков – должна «повлиять» и на умы жителей Абхазии. В дальнейшем такие воздействия будут применяться более настойчиво, так как нас за все послевоенное время хорошо изучили. Для достижения своих целей противник обычно бьет в самые уязвимые места, используя категорию граждан, «любящих страну, но недовольных властью».

Есть надежда, что мы выстоим перед очередными испытаниями. Но если думаем, что мартовские выборы 2017 г. в Парламент РА – это только наше внутреннее дело, мы будем не точны. Шанс, где можно «замутить воду», недоброжелатели не упустят.

События 5 июля у МВД РА, декабрьский кризис – вызваны из-за пределов нашей республики. Они стали первыми пробными шарами, которые должны были «прояснить ситуацию о готовности Абхазии или отразить удары, или попасться на крючок».

2016 год запомнился умением нашего народа принимать решения, основанные на наших традициях, – договариваться ради сохранения Абхазии. А это – главный показатель единства.

Соперничество за места, кресла, урывание от государственного пирога в 2017 году не будет носить жесткий, массовый характер, как несколько лет назад. Вся система управления государством выстраивается по-новому, прозрачно и открыто. Любой факт нарушения обнародывается и принимаются соответствующие меры. Люди за два года разобрались – кто хочет работать для страны, а кто – на свой карман.

Наш удивительный народ-победитель знает по особым, только ему известным приметам и знакам, что 2017 год будет привлекательным и уравновешенным для Республики Абхазия. А значит, и у всех у нас появляется возможность сделать нашу страну еще лучше.

Ничего страшного, что нас еще не признали сто стран. Мы должны совершенствовать свое государство и даже пройти сквозь негативное время, которое исчезнет обязательно. Ведь мы стали взрослее.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА