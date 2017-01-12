АНГЕЛОЧКИ НА ЕЛКЕ

Петр I ввел в России новый обычай – встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. И именно по его велению на Руси появились первые рождественские елки, но поначалу они как-то не прижились. Распространение обычая устанавливать елку началось уже при Николае I. Супруга императора Александра Федоровна сумела заинтересовать своих придворных украшением рождественских елей, а потом уже эта мода начала «гулять» по всей стране. В России XIX – начала XX вв. в качестве украшений особой популярностью пользовались хрупкие ангелочки, золоченые яблоки и орешки, шоколадные фигурки.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: (Из российских газет)