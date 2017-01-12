УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЛЕВ ХАЙКИН

На 76-м году жизни в Сухуме скончался член Союза журналистов Абхазии и Союза журналистов России Лев Ефимович Хайкин.

Выпускник филологического факультета Львовского государственного университета, он работал в редакциях газет «Львовская правда», «Комсомольское племя», «Советский спорт», «Известия», «Неделя», «Правда».

Лауреат премии Союза журналистов СССР.

В 1994 году Л.Хайкин приехал в Сухум в качестве собственного корреспондента газеты «Абхазия», выходившей в Москве. Он был первым редактором газет «Вечерний Сухум», «Воин Абхазии», «Спортивная Абхазия», «Росток» (газета Экологического фонда). Около десяти лет работал редактором городской газеты «Акуа-Сухум». Активно сотрудничал с журналом «Айъа-Сухум» и литературной газетой «Е7ъаџьаа» – органом Ассоциации писателей Абхазии.

Лев Хайкин – автор поэтического сборника «Блокадой душу обложили…» и нескольких прозаических произведений. Он был председателем сухумской еврейской общины «Шалом».

В 2015 г. Указом Президента Абхазии «за вклад в развитие абхазской журналистики, а также в становление журнала «Акуа-Сухум» Льву Ефимовичу Хайкину было присвоено почётное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия».

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс