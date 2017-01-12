САН САНЫЧ ВОИНСКИЙ. ПЯТЬ ЛЕТ, КАК ЕГО НЕТ С НАМИ

Ему 24 декабря исполнилось бы 70 лет. А 28 января будет 5 лет, как ушёл из жизни. Александр Александрович Воинский, или Сан Саныч, как его все называли. Капитан первого ранга, Герой Абхазии, командующий Военно-морскими силами Республики Абхазия, секретарь Совбеза страны. Прожил он по нашим меркам мало и ушёл из жизни не так давно, и забвению он не подлежит – в сердцах наших, тех, кто его знал. И потомкам должно остаться его имя – имя героическое, значимое, стоящее в ряду тех имён великих сынов Абхазии, кто бесстрашно защищал своё Отечество в лихие 1992-93 годы.

Сан Саныч в Абхазию приехал с родителями в возрасте трёх лет, и здесь он вырос, ходил в школу, занимался спортом, греблей, тренировал сборную парусную команду Абхазии, работал в Сухумском порту после окончания Батумского мореходного училища. Потом были Крайний Север, Дальний Восток, океаны – Тихий и Ледовитый. Но в Сухуме оставались его друзья, это его любимый город бомбили грузинские гвардейцы, и он приехал сюда в войну 1992-93гг. Я повторю слова, которые он мне сказал тогда, когда, приехав в Гудауту, он создал дивизион Военно-морских сил почти на пустом месте и уничтожал не только морские силы противника, но и бомбил занятые врагом Сухум, аэропорт в Бабушаре и многие другие объекты. Он сказал: «Если бы я сейчас не приехал в Абхазию, то никогда сюда не смог бы вернуться». Эти слова я использовала в очерке о нём, который написала после окончания войны, назывался он «Легендарный Сан Саныч». Написать о нем хотелось и в войну, но нельзя было – за ним охотилась грузинская разведка. А позже, когда брала у него одно из очередных интервью, он тогда был в ранге заместителя секретаря Совета Безопасности РА, Сан Саныч сказал:

– Я вырос здесь, это моя Родина. И если сейчас кто-то придет и скажет мне: живи, мол, вот так, как мы тебе скажем, я им отвечу: «Ребята, я всю жизнь здесь прожил, я уже впитал в себя весь этот менталитет. И мне не нужны ваши условия». Я живу так, как живет народ, среди которого я вырос, как живут мои друзья. Человек, когда здесь живет, становится частицей этого народа. Народ состоит не из национальностей, а из тех, кто принял эту землю, эту культуру. Мои дети одно время жили в одной из деревень Краснодарского края. Но они вернулись в Абхазию и сказали: «Здесь совсем другое. Здесь мальчики девочек не матерят, не бьют, не ругают. В классе мальчики за своих девочек стоят горой. Здесь и мальчики другие, и девочки совсем другие».

Тогда я слова эти не использовала в интервью, но сохранила их в компьютере, и они очень правильно отражают суть личности Сан Саныча. Это был наш парень, наш сухумчанин, впитавший в себя всё хорошее, что есть в нашем народе, и даже больше, впитавший немало и от своих родных корней. Он достойно воспитывал и своих детей.

Сан Саныч и после войны оставался на уровне высоком. Он формировал морской флот, заботился об его оснащении, воспитывал кадры, привозил разными тайными путями, используя свои дружеские отношения и знакомства в Российском флоте, обмундирование и многое другое в те годы, когда Абхазии была объявлена многолетняя блокада. Сан Саныч был принципиальным, грамотным и до предела патриотичным. Уход его из жизни – большая потеря для Абхазии, для нас всех.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА