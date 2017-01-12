НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, в течение минувшего года проводили интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах.

На военной базе применяются около 10 разновидностей тренажеров, в т.ч. комплексы для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и других.

Около 5 тысяч военнослужащих ЮВО в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО