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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, в течение минувшего года проводили интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах.
На военной базе применяются около 10 разновидностей тренажеров, в т.ч. комплексы для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и других.
Около 5 тысяч военнослужащих ЮВО в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах.
Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.
Пресс-служба ЮВО
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО