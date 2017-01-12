ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

6 января 2017 г., примерно в 19.10, в г. Сухуме, на территории кладбища, расположенного по ул. Героев Пограничников, с особой жестокостью, путем применения огнестрельного оружия и сожжения, был убит уроженец и житель с. Гуада Очамчырского района, 1974 г.р. Уголовное дело по данному факту возбуждено по пп. «д» и «ж» ч. 2 ст. 99 УК РА и ч.2 ст. 217 УК РА.

По информации пресс-службы МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению 07.01.2017 г., в 00.10, сотрудниками УУР МВД РА совместно с оперативными сотрудниками Гудаутского РОВД на посту ГАИ «Мачара» была остановлена а/м «Мерседес» под управлением жителя г. Сухума с тремя пассажирами.

Последние оказали активное физическое сопротивление сотрудникам милиции, в результате чего были задержаны и принудительно доставлены в МВД РА.

Оружие, а именно – автомат Калашникова калибра 7.62 мм, и боеприпасы к нему, находившиеся в салоне автомобиля, изъяты. Также при личном досмотре у двоих граждан изъяты пистолет системы Макарова и ТТ.

Орган предварительного расследования располагает данными, дающими основание полагать, что часть изъятого огнестрельного оружия применялась в убийстве жителя с. Гуады Очамчырского района.

Задержанные лица, данные которых в интересах следствия не разглашаются, содержатся в ИВС МВД РА. О ходе дальнейшего расследования по данному уголовному делу будет предоставляться дополнительная информация.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс