ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В МО РА

В Министерстве обороны Абхазии состоялась церемония награждения лауреатов «Книги почета и чести России».

Инициатором награждения выступил «Всероссийский общественный совет заслуженных деятелей России» при поддержке Комиссии по культуре Общественной палаты России.

«Целью программы является поощрение граждан за их активную созидательную деятельность во благо Отчизны и доведение до потомков исторической правды о ярких личностях современности, создание исторической портретно-биографической галереи граждан, оказавших позитивное влияние на развитие государства, имена и свершения которых заносятся в «Книгу почета и чести России», – заявил исполнительный директор «Всероссийского общественного совета заслуженных деятелей России» Олег Шакалов.

Председатель Церковного Совета Абхазской православной церкви, иерей Виссарион Аплиаа отметил: «Мы не случайно выбрали местом вручения наград Министерство обороны, поскольку главной задачей как для Абхазии, так и для России сегодня является оборона от внешних агрессоров. Мы вместе защищаем наши интересы против общих врагов, и это нас объединяет».

Золотой медалью «Гордость России» награждены: Президент Абхазии Рауль Хаджимба, председатель Церковного Совета Абхазской православной церкви, иерей Виссарион Аплиаа, ректор Абхазского гос-университета Алеко Гварамия, советник Президента РА по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзапшба, министр иностранных дел Даур Кове, министр внутренних дел Аслан Кобахия, министр образования и науки Адгур Какоба, руководитель аппарата Кабинета Министров Диана Пилия, председатель СГБ РА Зураб Маргания, министр сельского хозяйства Даур Тарба, председатель Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба.

Золотым орденом «Во имя России» с занесением имени в «Книгу почета и чести России» награждены: председатель РПП «Единая Абхазия» Сергей Шамба и министр обороны РА Мираб Кишмария.

Серебряным орденом «Во имя России» с занесением имени в «Книгу почета и чести России» награждены: Светлана Ардзинба, Дмитрий Ардзинба, Ислам Барсык, Спикер Парламента РА Валерий Бганба, игумен АПЦ Игнатий Киут и иеромонах Василиск Лейба.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс