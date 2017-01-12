НОВЫЙ ГОД АБХАЗИЯ ВСТРЕТИЛА С БЮДЖЕТОМ

Накануне Нового года, 29 декабря 2016 года, на заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты приняли в первом, а затем во втором и окончательном чтении бюджет страны на 2017 год.

Основные его параметры таковы. Государственный бюджет по доходам составляет 10 млрд 158 млн 157 тыс. рублей, по расходам – 10 млрд 191 млн 580 тыс. рублей. Дефицит Госбюджета равен 33 млн 423 тыс. рублям.

Республиканский бюджет по доходам определён в 8 млрд 66 млн 570,9 тысячи рублей, по расходам – в 8 млрд 99 млн 993,9 тысячи рублей, дефицит – в 33 млн 423 тыс. рублей. В общий объем доходов Республиканского бюджета входит в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития РА в сумме 2 млрд 620 млн 500 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РА на 2015 – 2017 годы в сумме 2 млрд 96 млн 290 тыс. рублей.

Бюджет на рассмотрение представлял вице-премьер, министр финансов Д.Сериков, который отвечал на многочисленные вопросы парламентариев. В целом бюджет был принят без особых дискуссий и впервые за последние несколько лет – до конца года.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: экономикаАвтор: Заира ЦВИЖБА