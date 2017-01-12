ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с фактами убийств, совершенных в последние дни. Он потребовал от руководителей заинтересованных ведомств принять все необходимые меры по локализации и недопущению любых возможных противоправных действий.

Усилена работа патрульно-постовых служб в городах и районах.

Генеральная прокуратура Республики Абхазия ведет расследование совершенных преступлений.

Президент постоянно получает информацию, связанную с фактами убийств, отслеживает ситуацию в целях недопущения осложнения криминогенной обстановки.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс