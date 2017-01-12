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12.01.2017
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с фактами убийств, совершенных в последние дни. Он потребовал от руководителей заинтересованных ведомств принять все необходимые меры по локализации и недопущению любых возможных противоправных действий.
Усилена работа патрульно-постовых служб в городах и районах.
Генеральная прокуратура Республики Абхазия ведет расследование совершенных преступлений.
Президент постоянно получает информацию, связанную с фактами убийств, отслеживает ситуацию в целях недопущения осложнения криминогенной обстановки.
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс