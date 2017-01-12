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12.01.2017
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В НИКАРАГУА
Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кове приняла участие в церемонии инаугурации Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Церемония инаугурации прошла на Площади революции в столице Никарагуа – Манагуа.
Состоялись встречи нашей делегации с коллегами из отдельных министерств и ведомств и представителями Администрации Президента Никарагуа.
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс