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12.01.2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В НИКАРАГУА

Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кове приняла участие в церемонии инаугурации Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Церемония инаугурации прошла на Площади революции в столице Никарагуа – Манагуа.

Состоялись встречи нашей делегации с коллегами из отдельных министерств и ведомств и представителями Администрации Президента Никарагуа.


Номер:  2
Выпуск:  3463
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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