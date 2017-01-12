ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В НИКАРАГУА

Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кове приняла участие в церемонии инаугурации Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Церемония инаугурации прошла на Площади революции в столице Никарагуа – Манагуа.

Состоялись встречи нашей делегации с коллегами из отдельных министерств и ведомств и представителями Администрации Президента Никарагуа.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс