ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д. МЕДВЕДЕВ – ПРЕМЬЕР- МИНИСТРУ РА Б. БАРЦИЦ

Уважаемый Беслан Константинович!

Примите поздравления с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году Российская Федерация и Республика Абхазия заметно продвинулись по пути укрепления сотрудничества, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства. Последовательно расширяются торгово-экономические и гуманитарные связи, реализуются важные социальные проекты, способствующие повышению жизненного уровня граждан республики.

Убежден, что российско-абхазское взаимодействие будет и дальше углубляться во всех областях. Это отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Беслан Константинович, доброго здоровья, счастья и успехов, а народу дружественной Абхазии – мира и процветания!

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс