ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа, руководства Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым годом.

С удовлетворением можно отметить, что в уходящем году абхазо-российские отношения развивались поступательно и динамично, в интересах наших народов. Активно реализовывались положения Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, укреплялась договорно-правовая база наших двусторонних отношений, воплощалась в жизнь повестка дня двустороннего сотрудничества на различных направлениях.

Уверен, что в новом, 2017 году динамика абхазо-российского двустороннего взаимодействия будет только усиливаться. Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.

* * *

В адрес Республики Абхазия свои теплые пожелания направили: помощник Президента РФ В.Сурков, Президент Нагорно-Карабахской Республики Б.Саакян, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии С.Григорьев, Президент Республики Южная Осетия Л.Тибилов.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс