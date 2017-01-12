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ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа, руководства Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым годом.
С удовлетворением можно отметить, что в уходящем году абхазо-российские отношения развивались поступательно и динамично, в интересах наших народов. Активно реализовывались положения Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, укреплялась договорно-правовая база наших двусторонних отношений, воплощалась в жизнь повестка дня двустороннего сотрудничества на различных направлениях.
Уверен, что в новом, 2017 году динамика абхазо-российского двустороннего взаимодействия будет только усиливаться. Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами.
Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.
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В адрес Республики Абхазия свои теплые пожелания направили: помощник Президента РФ В.Сурков, Президент Нагорно-Карабахской Республики Б.Саакян, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии С.Григорьев, Президент Республики Южная Осетия Л.Тибилов.
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс