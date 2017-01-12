ПРЕЗИДЕНТ Р.ХАДЖИМБА – НАРОДУ АБХАЗИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие соотечественники!

Уходящий год был непростым, но благодаря общим усилиям всего нашего народа, каждого из вас завершается он благоприятно.

Мы сумели, невзирая на объективные экономические и финансовые сложности, стать сильнее и увереннее в завтрашнем дне.

Мы в полном объеме выполнили все социальные обязательства, включая повышенные, и будем впредь уделять самое пристальное внимание социальной поддержке граждан.

Развиваются наши связи и контакты со странами, признавшими независимость Абхазии и, конечно, в первую очередь союзнические абхазо-российские отношения.

Не без сложностей, но продолжаются реформы во многих сферах жизни. И мы должны довести эти реформы до конца во благо каждого жителя нашей страны.

2016 год подарил немало радостных событий. Одно из самых ярких – победа сборной Абхазии по футболу на чемпионате мира по версии CONIFA. Она стала настоящим праздником для всех нас.

В такие моменты мы в полной мере ощущаем сплоченность, осознаём себя единой нацией – сильной и непобедимой. Единой – в уважении к своему государству и друг к другу.

В этом наша сила – в умении слышать, понимать и уважать друг друга. Нет таких вопросов во внутренней политике, по которым нельзя вести цивилизованный диалог и договариваться. И в уходящем году мы все такую способность в очередной раз продемонстрировали.

Каким будет новый, 2017 год, зависит только от нас самих. Пусть он будет наполнен светлыми и радостными событиями, преумножающими силу государства и благополучие нашего народа.

С праздником, дорогие соотечественники, с Новым, 2017 годом!

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс