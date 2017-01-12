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12.01.2017
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРЕЗИДЕНТ РФ В.ПУТИН
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Рауль Джумкович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым.
В минувшем году отношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия активно развивались в духе союзничества и стратегического партнерства.
Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, эффективно взаимодействовать в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – мира, благополучия и процветания.
Номер: 2
Выпуск: 3463
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс