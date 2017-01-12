ПРЕЗИДЕНТ РФ В.ПУТИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Рауль Джумкович!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым.

В минувшем году отношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия активно развивались в духе союзничества и стратегического партнерства.

Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, эффективно взаимодействовать в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – мира, благополучия и процветания.

Номер: 2Выпуск: 3463Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс