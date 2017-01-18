ВСЕГДА С ПОБЕДОЙ

Спорт

В декабре 2016 года в г.Кисловодске прошел заключительный чемпионат России по полноконтактному рукопашному бою.

На заключительный, новогодний турнир съехались более 170 спортсменов, в том числе пять человек из Республики Абхазия. Федерация Сан-дань УШУ РА (Президент Ваграм Алексанян) имеет богатый опыт выступлений в международных соревнованиях.

Отличная подготовка наших бойцов дает положительные результаты. На каждом турнире абхазские спортсмены обязательно занимают престижные места. Не стало исключением и выступление в г.Кисловодске.

Рауль Хзарджян занял 2-е место (55 кг), а Сергей Сагилян и Даниил Камлия стали бронзовыми призерами.

Результаты становятся весомыми, когда знаешь, что спортсменам приходилось вести поединки с бойцами авторитетных школ из России, Ирана, Азербайджана, Иордании и др.

В начале весны 2017 года наши бойцы едут на очередной чемпионат, где также намерены занять главные места пьедестала.

Соб. инф.

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.