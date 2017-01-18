РАДИ ДРУГИХ

Акции «Спасём жизнь Вместе» исполнилось пять лет, четыре года из которых я вместе с «Ашаной». Меня часто спрашивают, почему я не сменю работу, почему так долго работаю в Фонде, предостерегая о возможных психологических последствиях моих «фондовских» переживаний.

За это время я поверила, что чудеса действительно случаются, а детские мечты имеют свойство сбываться. Даже самая маленькая возможность хоть как-то быть причастной к этому чуду и держит меня, не допуская мысли о смене работы. Вспоминая первый год работы в Фонде, могу сказать о первом чуде, с которым я столкнулась. Наши подопечные со сколиозом 4-й степени уезжали на операцию и возвращались совершенно другими людьми: выросшими на несколько сантиметров (за счёт выпрямления спины), с окрепшим здоровьем. А самое главное – с надеждой в будущем создать семью, родить детей. Их история помогла поверить в чудеса медицины, в людей, которые бескорыстно помогают. Не меньшее чудо происходило и с детьми с пороками сердца, которых мы отправляли на операции, чьим жизням угрожала смертельная опасность. Благодаря собранным гражданами средствам и, конечно же, гениальным врачам, в частности, Томского НИИ кардиологии, они возвращались к нам уже здоровыми. Сложно описать состояние матерей, для которых Фонд был последней надеждой. Им нужно было иногда просто выговориться, поделиться своей бедой, болью, которая жгла их сердце. Таких чудес за четыре года моей работы множество. Все невозможно описать словами, многое нужно просто прочувствовать.

Мне очень хочется, чтобы трансформацию – «до и после лечения» – прочувствовали и вы, поняли мотивацию людей, которые долгие годы работают в сфере благотворительности, и тех, кто эти самые долгие годы делает пожертвования.

Спасибо вам, люди, что вы все пять лет рядом с Фондом «Ашана», спасибо, что для вас не бывает чужой беды, за то, что вам не безразличен детский плач. Могу сказать точно: на добрых людях держится мир. Давайте и дальше спасать жизни детей – ВМЕСТЕ!

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, сотрудница Фонда «Ашана»

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, сотрудница Фонда «Ашана»