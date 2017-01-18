ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ

В 2016 учебном году военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели около 60 тактических учений и тренировок по управлению огнем, в т.ч. тактические учения с боевыми стрельбами на полигонах в Астраханской области и Краснодарском крае.

В ходе учений и тренировок специалисты ПВО обнаружили и поразили около 1 тыс. учебных воздушных целей, имитирующих беспилотные и пилотируемые летательные аппараты, тактические авиационные и зенитные ракеты.

Поражение средств воздушного нападения условного противника осуществлялось как электронными пусками ракет, так и реальными боевыми пусками.

Особым эпизодом боевой подготовки подразделений ПВО прошедшего года являются учебные противовоздушные бои, в которых роль условного воздушного противника выполняла авиагруппа штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29.

Специалисты ПВО в режиме реального времени успешно отработали задачи по маневренным и скоростным воздушным целям.

В ходе учебных боев расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» военной базы отработали задачи по поражению воздушных целей в различных диапазонах высот в условиях радиоэлектронных помех.

По результатам проведенных тактических учений с выполнением боевых стрельб подразделения ПВО российской военной базы ЮВО были положительно оценены по итогам 2016 учебного года комплексной комиссией штаба ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа