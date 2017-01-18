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18.01.2017
Номер: 3
Выпуск: 3464
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия
СООБЩЕНИЕ
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия сообщает, что в грузинских и иных иностранных СМИ распространяется заведомо ложная информация о причастности Пограничного управления к осуществлению инженерных и строительных работ на территории, прилегающей к н.п. Цебельда Республики Абхазия.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия заявляет, что никаких строительных и иных работ в данной местности не проводилось и не планируется. Указанный участок местности в пользовании Пограничного управления не находится.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия
Номер: 3
Выпуск: 3464
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия