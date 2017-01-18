СООБЩЕНИЕ

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия сообщает, что в грузинских и иных иностранных СМИ распространяется заведомо ложная информация о причастности Пограничного управления к осуществлению инженерных и строительных работ на территории, прилегающей к н.п. Цебельда Республики Абхазия.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия заявляет, что никаких строительных и иных работ в данной местности не проводилось и не планируется. Указанный участок местности в пользовании Пограничного управления не находится.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия