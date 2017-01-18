НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ АБХАЗСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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Составной частью национальной и исторической традиции любого народа, в том числе и абхазского, является церковь, которая пронизывает общенародную культуру, оформляет и создает образ мысли и образ жизни, имеет большую значимость в самоидентификации нации.

Большинство народов и наций, вступая на общественно-историческую арену, делает ссылки на некое божественное провидение и на свою избранность. Так, на примере России и русского народа тему богоизбранности можно обнаружить в идее, согласно которой Русь является законной наследницей всех древних мировых монархий, что Рюрик ведет свой род от римских императоров («Сказание о князьях Владимирских» и т.д.).

Идея богоизбранности существует и у абхазов, которые с глубокой древности и до наших дней сохранили предание о том, что Всевышний отдал абхазам ту часть Земли (*суа дгьыл9, которую изначально предназначал Себе. Как и многие народы, абхазы считают себя боголюбимым народом. Об абхазах можно сказать, что они с особым почтением относятся к Всевышнему Богу (Анцъа Ду9, к Сыну Божиему (Ишоу, Ишаны адъы и6ъи7аз, Анцъахша9, Святому Духу (*сы Ц6ьа9, т.е. – Троице.

Традиционные абхазы до сего дня никогда не пропускают утром и вечером, также в часы трапезы особое молитвенное обращение к Богу – «Анцъа Ду щазшаз ушьаргъ7а щакъхшааит».

Следует сказать, что коллективная память предков нынешних абхазов, которые располагали информацией из глубочайшей древности и обладали изначальными знаниями человеческого бытия, назвав Бога Всевышнего – Анцъа Ду, свидетельствовала о взаимоотношениях Бога и человека.

До нынешнего времени в традиционной абхазской среде, когда хотят воздать человеку высшую похвалу, о нем говорят: «Анцъахша диеи8шуп» – «Схож с Сыном Божиим, похож на Сына Божиего». Высшей похвалы для абхаза не существует, не придумано, это – вершина признания абхазским обществом совокупности земного, душевного и духовного совершенства. Традиционные абхазы и до нынешнего времени превыше своей жизни и себя ставят Святого Духа – *сы Ц6ьа.

Тяга абхазов к Богу Всевышнему, к Троице Единой и Неделимой формировалась веками, передавалась и закреплялась из поколения в поколение высоко духовными людьми, которые в течение жизни получали свидетельства поддержки и присутствия Анцъа – Бога Всевышнего.

Так, среди величественных исторических событий для абхазов следует считать присутствие на этой земле Божиих угодников, первыми из которых были Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Как известно, многие абхазские историки отмечают, что первыми проповедниками для абхазов стали именно эти Апостолы. Представители официальной Православной церкви не опровергают данный факт и считают, что после проповедей Апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита христианство в Абхазии глубоко укоренилось.

Также о существовании в древности на территории Абхазии христианской церкви удостоверяет присутствие на Первом Вселенском Соборе (325 г.) епископа Питиунтского (Пицундского) Стратофила.

К началу VI века на территории современной Абхазии существовали этнополитические образования абазгов, апсилов, мисимиян, социально-политические организации которых представляли собой устойчивую раннефеодальную этническую общность, т.е. народность.

Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский указывает на то, что христианство проникло в Абхазию задолго до того, как оно было объявлено здесь официальной религией. Об апсилах он сообщал, что они «с давних времен уже христиане». Известие о раннем распространении на этой территории христианства можно обнаружить у Агафия, который рассказывает о мисимиянах: во время переговоров мисимийских послов с римскими военачальниками послы себя называли представителями «народа, уже с древних времен подчиненного римлянам и одной с ними религии».

Важным в государственном структурировании раннесредневековой Абхазии является то обстоятельство, что христианство как идейное явление в абхазской действительности стало силой, серьезно влияющей как на этнокультурную, так и на экономическую и политическую жизнь всего общества. Церковная же жизнь как одна из форм реального бытия абхазского раннефеодального общества, в свою очередь, способствовала развитию и стабильности социально-экономического уклада.

Следует отметить, что в истории Абхазии период с VI века и весь VIII век считается периодом расцвета христианства, об этом свидетельствуют множество источников, в которых можно найти размышления о «христианолюбивых абхазах» и «их христианолюбящих правителях», что, безусловно, подтверждает наличие на данной территории общества с достаточно высокой внутренней культурой и с преобладанием христианской идеологии.

Абхазская православная церковь в истории церкви и народа выделяет события, связанные с нашествием арабского полководца Мурвана-ибн-Мухаам-мада, прозванного за свою жестокость «Кру» (Глухой), которому удалось в 30-е годы оккупировать часть Абхазии и взять в осаду столицу – Анакопию.

«Никто не мог сражаться с Глухим, – сообщает летописец, – ибо его воинов больше, чем деревьев в лесах...». Но благодаря заступничеству Богородицы, чей, по словам летописца, нерукотворный, ниспосланный свыше образ (икона) находился в крепости, и перед которым, преклонив колена, всю ночь молились цари и воины, Господь послал на арабов «зной южный, и заболели они кровяной холерой». «Когда же рассветало, – продолжает летописец, – из их (т.е. арабов) лагеря раздались голоса плача и рыдания. И тогда выступили они (абхазские войска, находившиеся в крепости), уповая на Бога, для сражения с ними; сразились, и Господь Бог дал победу малочисленному христианскому воинству; от холеры погибло тридцать пять тысяч, а от меча – три тысячи». Арабы после этого поспешно снялись и отступили от Анакопии и ушли из Абхазии.

После этого события чудо-творный образ Анакопийской Богородицы стал почитаться не только в Абхазии, но и за ее пределами. К сожалению, подлинник чудотворной Анакопийской иконы Божией Матери утерян.

Евстафий Апсильский – один из наиболее почитаемых святых на территории современной Абхазии, он считается защитником и небесным покровителем.

День памяти святого великомученика Евстафия Апсильского Абхазская Церковь отмечает 20 сентября по старому стилю, 3 октября по новому стилю.

Укрепившаяся к середине VIII века Абхазская Церковь стояла у истоков создания Абхазского средневекового государства.

Правоверность в Абхазской стране в VIII-X вв. была глубоко почитаема и соблюдаема всеми – и духовенством, и мирянами и, что очень важно, – государями. Цари Абхазии на протяжении веков представляли убежище как венценосным, так и рядовым христианам, бежавшим от нашествия иноверцев на их страны.

Абхазия в эту эпоху по-прежнему принимает гонимых за веру православную: иконопочитателей и преследуемых арабами христиан из Армении и Картли. Именно абхазские Каманы будут укрывать от рук иконоборцев мировую христианскую святыню – честную главу Иоанна Крестителя, третье обретение которой произошло здесь в середине IX в.

Следует сказать, что с древних времен самоназвание абхазского народа и их страны идентичны и не подвергались изменению – А8сны (Духовная страна, сторона), а8суа жълар (народ абхазский), а8суа (человек, который абхаз).

Иногда, когда речь заходит об истории христианства в Абхазии, сталкиваешься с мнением, что христианство здесь не имело глубоких корней. Однако образ жизни и образ мысли абхазов, тезаурус абхазского языка как носителя многовековой информации, а также древние христианские памятники, встречающиеся в немалом количестве на территории Абхазии, констатируют факт христианской сущности абхазского народа и огромного влияния христианства на формирование абхазской государственности.

Традиционные абхазы, как и многие христолюбивые народы, и до нынешнего времени придерживаются образа жизни в рамках духовного постулата: «поклонение сконцентрировано только на Боге, Его могуществе, славе и благодати» – «Анцъа ида 8сыхъа щамам, имч ил8ха щаанагоит». Что, безусловно, подчеркивает глубокое влияние на абхазов и их безусловную причастность на протяжении двух десятков веков к Православной христианской Церкви и Святых Божией Церкви!

Л. ХАРЧЛАА, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Истории России и зарубежных стран» АГУ

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: Л. ХАРЧЛАА, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Истории России и зарубежных стран» АГУ