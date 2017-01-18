МЫ ОБЯЗАНЫ ИМ ПОМОЧЬ

Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. был создан в 2011 году. В Фонде действует Совет из 14 человек, в который входят представители общественных организаций инвалидов войны (районные ассоциации) и представители органов государственной власти – Минздрава, Минфина, Министерства труда и социального обеспечения. В работе совета Фонда принимает активное участие Вице-президент республики, инвалид Отечественной войны народа Абхазии Виталий Габния. Основными задачами Фонда являются аккумулирование предусмотренных законодательством обязательных отчислений в Фонд; финансирование мероприятий, связанных с реабилитацией инвалидов войны в специализированных учреждениях и курортно-оздоровительных организациях, лечением, протезированием, приобретением дорогостоящих медикаментов, специального оборудования и инвентаря для инвалидов, протезированием зубов и др. Об этом и многом другом корреспондент газеты «Республика Абхазия» говорила с председателем Фонда Бадри Агрба и начальником контрольно-ревизионного отдела Адамыром Черкезия.

– Расскажите, пожалуйста, какую помощь ваш Фонд оказывает инвалидам Отечественной войны народа Абхазии?

– Мы оказываем помощь по шести статьям. В основном это лечение инвалидов войны (вплоть до хирургического вмешательства) как в Абхазии, так и за пределами республики. Мы имеем договоры с ведущими клиниками России, такими, как Институт нейрохирургии имени академика Николая Бурденко, Институт хирургии имени Александра Вишневского и многими другими. В республике мы оказываем стоматологические услуги. Через наш Фонд инвалиды бесплатно могут также приобретать специальное оборудование и средства технической реабилитации: коляски, протезы и все, что необходимо для инвалидов-ампутантов. Мы имеем договоренность с некоторыми местными аптеками, в которых инвалид войны может получить необходимые лекарства бесплатно по льготному рецепту, полученного им в той поликлинике, где он стоит на учете. Есть еще одна статья «Социальная помощь». Когда инвалиды нашей войны умирают, мы выделяем их родным сумму в размере 50 тыс. руб. на погребение. В эту же статью входит помощь детям инвалидов войны. Бывают такие случаи, когда у инвалидов нашей войны болеют дети, и, например, ребенка нужно вывозить за пределы Абхазии. В таких случаях инвалиду войны выделяется сумма в размере от 20 до 25 тыс. рублей. А вот на санаторно-курортное лечение нам пришлось выделить квоту, потому что это дорого. И такую помощь мы оказываем тем инвалидам, которые в этом действительно нуждаются, например, после операции. Хотелось бы им помогать чаще. Кто такой инвалид войны? Сегодня возраст инвалида Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов – 50 – 60 лет. Хотелось, чтобы эти люди достойно жили. Мы стараемся, насколько возможно, охватить всех. За время работы Фонда не было ситуации, чтобы человек обратился с проблемой и было отказано в помощи.

– Какие сложности на сегодняшний день испытывают инвалиды войны?

– Многие инвалиды войны находятся за чертой бедности. У некоторых даже жилья нет. Многие из них не трудоспособны, отсюда и все эти проблемы возникают. Хотел бы также отметить, что наши инвалиды войны уходят на пенсию в 55 лет. Если человек – инвалид, тем более инвалид войны, я считаю, он должен получать пенсию раньше.

– Очень многие инвалиды войны жалуются на нехватку медикаментов. Действительно ли сегодня существует эта проблема?

– Есть перечень льготных лекарств для инвалидов войны – 700 наименований. Эти лекарства они получают совершенно бесплатно, как я уже говорил выше, но оплачивает Фонд. Есть лекарства, которые в этот перечень не входят, и они очень дорогие. Мы стараемся их также оплачивать.

– Насколько мне известно, на сегодняшний день у многих организаций есть задолженности перед Фондом по страховым взносам?

– Есть унитарные предприятия, которые на основании ст. 5 Закона РА «О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды» должны нам платить деньги, но они не платят (речь идет о ежемесячных отчислениях в размере 1,5 % с заработной платы. – Ред.). В Абхазии есть много фирм, зарегистрированных в Минюсте, которые не осуществляют свою хозяйственную деятельность. Зарплаты не выплачиваются, следовательно, начисления в Фонд не производятся. Хотелось бы, чтобы многие из наших предпринимателей понимали сложность ситуации, в которой находятся инвалиды войны. Одним нужно повторное обследование, другим – систематическое лечение за пределами Абхазии, на что требуются немалые средства. У Фонда есть также долги, накопившиеся с 2014 года, и они составляют 8 млн рублей. Мы совершаем поэтапное погашение этих задолженностей. Тем не менее Фонд справляется со своей работой. За 9 месяцев 2016 года квалифицированную медицинскую помощь как на территории Абхазии, так и за ее пределами получили 963 инвалида. На санаторно-курортное лечение за пределы Абхазии было направлено более 200 подопечных Фонда. На услуги зубопротезирования была удовлетворена 131 заявка. По статье «Социальная помощь» Фонд помог 62 инвалидам войны. Необходимо также учитывать, что с каждым годом состояние здоровья некоторых инвалидов не становится лучше, поэтому они вынуждены чаще обращаться за помощью в Фонд. Если в 2011 году было 1450 инвалидов, которым была необходима помощь, то сегодня их уже 2 750 человек.

– Еще в начале ноября 2016 года Президент провел совещание, на котором говорилось о том, что среди инвалидов войны в Фонде числятся граждане, которые получили увечья не во время боевых действий 1992-1993 годов, а уже в мирное время. И эта категория людей не должна относиться к инвалидам войны. Какая сейчас ведется работа?

– Во время войны наши ребята в той или иной степени получали ранения, контузии, увечья. Не все могли обратиться в госпиталь. Иногда им на местах оказывали медицинскую помощь, и они оставались в строю. Последствия дают о себе знать после 25 лет. На сегодняшний день мы пришли к более тщательному определению инвалидности. Во-первых, инвалид должен быть участником Отечественной войны народа Абхазии, во-вторых, учитывается и медицинская составляющая. То есть мы проверяем – после получения ранения участник боевых действий доставлялся в госпиталь или нет. Только по свидетельским показаниям, как это было раньше, такого теперь не будет. Если инвалид войны доставлялся в госпиталь и в течение 20 лет обращался в больницу по тем или иным причинам, и все это связывается именно с ранением, то на него готовится пакет документов, а затем проводится медико-социальная экспертная комиссия. И один раз в год инвалиды войны должны будут проходить перерегистрацию.

Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ