ОТЗЫВ

на книгу Патико Алан «Волшебная Абхазия. Путеводитель», изданную в 2016 году в Воронежской областной типографии им. Е.А.Болховитинова

У меня в руках подаренная автором книга «Волшебная Абхазия». На 152 страницах книги с иллюстрациями автор мастерски презентовал читателям прекрасную Абхазию. Это настоящий путеводитель по Абхазии для многочисленных туристов и отдыхающих, которые круглогодично посещают эти субтропики на побережье Черного моря. И каждый из них пожелал бы увезти с собой эту книгу как главный сувенир о незабываемых днях пребывания в Абхазии. Отличный дизайн обложки и форзац книги по содержанию и оформлению. Мне в течение 12 лет (1995 – 2006) пришлось выполнять образовательную миссию – подготовку специалистов среднего звена на базе российских филиалов в городах Гагра и Сухум. Настоящая книга может быть рекомендована как учебное пособие для студентов вузов по специальности «Гостиничный сервис» и практическое руководство для инструкторов при проведении экскурсий по достопримечательностям Абхазии.

Поздравляю уважаемого Патико Багратовича, педагога, практика, с творческой удачей!

И. КОНДРАТКО, доктор электротехники АЭН РФ, заслуженный учитель России, директор НЭМТ-НПГК (1971-2006), кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени Республики Абхазия

г.Новочеркасск,

Ростовская область

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: И. КОНДРАТКО, доктор электротехники АЭН РФ, заслуженный учитель России, директор НЭМТ-НПГК (1971-2006), кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени Республики Абхазия