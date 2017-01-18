О НАШЕМ ПУТИ ВО ВРЕМЕНИ

Книжная новинка

Вышла новая книга кандидата исторических наук, заведующей кафедрой истории, археологии и этнологии АГУ Антонины Махазовны Хашба.

Ценность этого труда в том, что автор охватил период жизни в нашей республике с XIX по XX вв. Причем материал подается с исторической хронологией, что дает возможность ученикам, студентам, ученым и простым читателям восстановить и добавить к своим знаниям интересные, дополнительные факты. Читатели, проживающие за пределами Абхазии, интересующиеся этой молодой независимой страной, найдут для себя много нового.

Книга А.Хашба «Страницы политической истории Абхазии» начинается с одной из главных тем в нашем обществе – национально-освободительного движения в Абхазии. Приводятся труды одного из крупных ученых – Георгия Алексеевича Дзидзария.

Рассказываются основные, важнейшие факторы и причины народного движения.

Автор описывает межреволюционный период (1907 – 1917) Абхазии и бурное развитие абхазской общественно-политической жизни. Приводятся факты из жизни общественно-политических деятелей, представителей интеллигенции – Д. Гулиа, С.Чанба, С.Басария, М.Тарнава, С.Ашхацава и других, которые строили новую республику.

Большое место А.Хашба уделяет российско-абхазским отношениям, начиная с Первой мировой войны и по сегодняшний день, а также роли интеллигенции Абхазии, которая всегда находилась на передовых рубежах различных преобразований и реформ в республике. Научная интеллигенция была в Абхазии всегда особым сплавом мысли и действий, за что, как пишет А.Хашба, «уничтожалась, репрессировалась, подавлялась системой или врагами Абхазии». Судьбы многих тысяч людей до сих пор неизвестны.

Далее в книге приводятся факты подавления воли абхазского народа в 20-х, 30-х, 60-х годах, которые сегодня воспринимаются как средневековая жестокость.

С особой теплотой в книге говорится о первом ректоре АГУ, историке-кавказоведе Зурабе Анчабадзе, который в своих трудах отвергал мнение грузинских историков, утверждавших, что абхазский народ был одним из грузинских племен.

Также автор подробно говорит и о гражданской позиции таких ярких людей новейшей истории Абхазии, как Юрий Воронов и Тамара Шакрыл, которые открыто и громко перед всем миром разоблачали политику геноцида абхазского народа со стороны Грузии, отстаивали интересы Республики Абхазия как внутри, так и на международной политической арене.

Не обходит стороной А.Хашба и Отечественную войну народа Абхазии. Эти страницы еще не написаны до конца, но автор как-то по-особенному, с материнским чувством рассказывает о подвиге молодых абхазских ребят, которые с началом грузино-абхазской войны вмиг повзрослели и сделали самое главное в их жизни – защитили свою землю. Читая книгу, понимаешь, сколько мужества, героизма, отваги заложено в нашем народе, если у него есть такие сыновья.

Книга А.Хашба «Страницы политической истории Абхазии» – издание, которое дополняет нашу непростую историю создания и развития самостоятельного государства. Читатели узнают, какие преграды к обретению независимости пришлось преодолеть нашему народу.

Книга вселяет уверенность, что жертвы, принесенные во имя свободы Абхазии, были не напрасны. Политическая жизнь страны в настоящее время также не проходит без определенной борьбы. Автору удалось показать в своей книге, что у нашего народа есть запас прочности, основанный на любви к своей Родине и готовности к решительным действиям в интересах Абхазии.

Сборник рассчитан на специалистов и широкий круг читателей. Его выпуск посвящен 70-летию со дня рождения Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА