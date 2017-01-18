МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД АБХАЗСКОЙ КУХНИ

В центре Москвы (в рамках программы Правительства Москвы «Московские сезоны») на одной из центральных площадок города международный культурно-деловой центр Республики Абхазия провёл праздничный мастер-класс для детей по приготовлению блюд абхазской кухни.

Ведущие мастер-класса познакомили юных кулинаров с особенностями приготовления традиционных абхазских блюд. Дети самостоятельно лепили тесто для хачапура, готовили варенье из фейхоа, давили мандарины для пунша.

Ребята познакомились с историей Абхазии, с её кухней и обычаями.

Всем детям достались подарки от правительства Москвы и организатора мастер-класса.

Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия принял участие в благотворительной акции фондов Константина Хабенского, «Я есть!» Егора Бероева и Ксении Алферовой, помощи хосписам «Вера» и «Друзья».

Больным детям передали подарки и мандарины из Абхазии.

(Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА)

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: (Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА)