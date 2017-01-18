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МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД АБХАЗСКОЙ КУХНИ
В центре Москвы (в рамках программы Правительства Москвы «Московские сезоны») на одной из центральных площадок города международный культурно-деловой центр Республики Абхазия провёл праздничный мастер-класс для детей по приготовлению блюд абхазской кухни.
Ведущие мастер-класса познакомили юных кулинаров с особенностями приготовления традиционных абхазских блюд. Дети самостоятельно лепили тесто для хачапура, готовили варенье из фейхоа, давили мандарины для пунша.
Ребята познакомились с историей Абхазии, с её кухней и обычаями.
Всем детям достались подарки от правительства Москвы и организатора мастер-класса.
Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия принял участие в благотворительной акции фондов Константина Хабенского, «Я есть!» Егора Бероева и Ксении Алферовой, помощи хосписам «Вера» и «Друзья».
Больным детям передали подарки и мандарины из Абхазии.
(Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА)
Номер: 3
Выпуск: 3464
Рубрика: общество
Автор: (Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА)