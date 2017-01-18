ВЫХОД В ПРИМИРЕНИИ, ПОКАЯНИИ И МУДРОМ РЕШЕНИИ

МНЕНИЕ

Приход нового года в Абхазию был омрачён чередой убийств, одно из которых повлекло за собой целую серию самовольных расправ. События эти не оставили равнодушными никого в абхазском обществе. Они болью отозвались в сердцах многих людей, которые восприняли эту трагедию как общенациональную. Одним из первых на эти события откликнулся председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа). Своей точкой зрения на извечные вопросы «кто виноват» и «что делать» он поделился с корреспондентом «РА».

– Православное христианское учение даёт нам возможность молиться Богу и обращаться к Отцу небесному. Мы просим его о том, чтобы он дал нам хлеб наш насущный и не ввёл нас во искушение. Но, к сожалению, в нашем обществе искушений много. Христос, истинный Бог наш, был распят людьми, которые от зависти убили его, а он спас их своим бессмертием. Бессмертие мы можем получить только добрыми делами. Только добродетелью мы покрываем множество грехов своих. Но, к великому сожалению, в нашей стране абхазской происходит много злых дел. А зло, как известно, никому не приносит благодать. Оно приносит несчастье, ненависть и разрушения. Этого нельзя допускать в нашем православном обществе. Церковь – это то место, где люди находят утешение, любовь, смирение. Она открыта для каждого: в ней находится место для праведника и грешного, для богатого и бедного, для сильного и слабого. Все они – чада Божии для церкви, и для меня все они родные, все фамилии, участвующие в этой трагедии. Но события её продолжают развиваться не по нарастающему добру, а по нарастающему злу. Чтобы остановить его, необходимо всему нашему обществу – от руководства страны до простого труженика – объединить силы и искоренить его. Поэтому Абхазская православная церковь решила собрать под своей эгидой представителей всех общественно-политических сил, партий, движений, организаций для решения этой проблемы. Она касается не только кланов двух или трёх фамилий, а всего нашего рода абхазского. Разумный человек находит выход из конфликтных ситуаций, а мудрый – просто их не создаёт. До мудрости нашему обществу далеко, но разумными нам быть просто необходимо. Ситуация очень сложная, но найти выход должны мы, абхазы. Именно мы должны нести ответственность за всё происходящее. Судьбу нашего народа, нашей государственности должны решать абхазы. Мы должны остановить этот беспредел в нашем обществе. За нас это никто не сделает. За что погибли в войну наши ребята? За то, чтобы мы убивали друг друга? За то, чтобы мы сжигали свои дома? Вместо добродетели в нашем обществе совершается агрессия. Это Богу не угодно, и это является большим грехом. Зло и ожесточённость – это путь в никуда, тупиковый путь. Сейчас время, когда нужно консолидировать людей, а не сталкивать их друг с другом.

Хочу обратиться к матерям, сёстрам, дочерям, чтобы они встали между теми злобными силами и призвали их к миру. То, что произошло, это самое печальное событие в нашей новейшей истории. Междоусобная брань может угрожать нашей национальной безопасности. Но выход есть – через покаяние и прощение. Нужно сделать всё, чтобы это враждебное пламя не превратилось в пожар на нашей благословенной земле. Мы все одного рода абхазского, поэтому должны найтись силы в этих фамильных кланах для примирения, чтобы не осквернить наше абхазское благочестие. Мщение – это не выход из ситуации. Абхазы этого никогда себе не позволяли. В старину, если в абхазском обществе кто-то совершал гнусный проступок, абхазы изгоняли его и определяли место жительства в другом регионе. Всегда находились люди, принимающие мудрые решения. Приведу пример. У моей бабушки Екатерины был родной брат Куджмахан. Убили его сына. Он вынашивал план мести. Но нашлись мудрые люди, которые разрешили эту ситуацию следующим образом. Некий Тванба поймал убийцу, ночью привязал его к могиле убитого и позвал его отца. Собрались люди и ждали его дальнейших действий. Куджмахан разрезал верёвку, поднял с земли убийцу сына, обнял его и сказал: «Здесь похоронен мой сын. С этого момента ты мой сын». Он усыновил убийцу своего сына. Вот мудрость и прощение, вот путь к примирению.

Будем молиться. Все мы дети Божии, но не все живём по закону Божию. В этом наша беда. Кто живёт с Богом в сердце, он не способен на гнусные поступки. Кто виноват? Каждый пусть ищет вину в самом себе. Дай Бог, чтобы люди научились подавлять в себе злобу и жестокость. Каждая человеческая душа многоценна сама по себе. И Церковь всегда рада принять своих заблудших чад с любовью. Нет никакого унижения в покаянии. Покаяние – это обретение человеком его подлинного вечного достоинства и сущности.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ