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Аэропорт Старого Оскола готов возобновить рейсы в Абхазию 18.01.2017

Аэропорт Старого Оскола готов возобновить рейсы в Абхазию

Новый перевозчик, наряду с рейсами в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, рассматривает возможность полетов в Абхазию.

Желание выйти на рынок авиаперевозок региона изъявила авиакомпания «Компас» «Вологодских авиалиний». Первый рейс в Москву намечен на 6 марта текущего года. Рейсы будут выполняться на Як-40, который выпущен в 1980 году, но каждые 10 лет он приходил на специальный завод, где полностью смывалась с него краска, специальными приборами нивелировался кузов воздушного судна, «прозванивалась» каждая клепка. Старое оборудование менялось на новое, и машина практически новой выходила с завода», – уточнил генеральный директор компании-перевозчика Михаил Зуев.

(По информации ТАСС)


Номер:  3
Выпуск:  3464
Рубрика:  политика
Автор:  (По информации ТАСС)

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