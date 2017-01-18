Аэропорт Старого Оскола готов возобновить рейсы в Абхазию

Новый перевозчик, наряду с рейсами в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, рассматривает возможность полетов в Абхазию.

Желание выйти на рынок авиаперевозок региона изъявила авиакомпания «Компас» «Вологодских авиалиний». Первый рейс в Москву намечен на 6 марта текущего года. Рейсы будут выполняться на Як-40, который выпущен в 1980 году, но каждые 10 лет он приходил на специальный завод, где полностью смывалась с него краска, специальными приборами нивелировался кузов воздушного судна, «прозванивалась» каждая клепка. Старое оборудование менялось на новое, и машина практически новой выходила с завода», – уточнил генеральный директор компании-перевозчика Михаил Зуев.

(По информации ТАСС)

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: политикаАвтор: (По информации ТАСС)