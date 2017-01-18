В новогодние праздники Абхазию посетили более 10 тысяч туристов

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба сообщил, что с первых дней 2017 года в стране наблюдается положительная динамика туристического потока. «Туристов принимали во всех городах Абхазии. Основной поток туристов приходится на Гагрский, Гудаутский и Сухумский районы, в Очамчырском районе функционировало несколько гостиниц».

Так, Новоафонскую пещеру посетили 5086 человек. В связи с погодными условиями Рицинский реликтовый национальный парк удалось эксплуатировать частично. Его посетили более 2 500 человек».

(Апсныпресс)

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс