О ФАКТАХ РАЗРУШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА Абхазии на пресс-конференции проинформировали о ситуации по охране историко-культурного наследия.

Так, заместитель министра этого ведомства Батал Кобахия сообщил подробности происшествия в селе Цебельде: «4 января к нам обратились местные органы и сообщили, что в селе Цебельде во время дорожных работ на территории полигона Министерства обороны Абхазии произошло разрушение памятника культуры. Предположительно это был храм 14-17 веков. Группа специалистов заактировала ситуацию. Служащие российской 7-й военной базы, которая сейчас использует этот полигон, в присутствии руководства Минобороны РА расчистили макушку холма, примерно до одного метра, где и наткнулись на характерные плиты. Было сделано дисциплинарное взыскание за невнимательность офицеру, который руководил этими работами. На территории, выделенной под полигон, не было указано, что там находился объект историко-культурного наследия, и военные не могли знать, что там находится что-либо».

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия проинформировала о демонтаже лапидарных памятников из алтарной части храма Феодора в Анакопийской крепости: «Удивительно, что демонтаж произошел в октябре, а мы узнаем об этом сейчас. В 2016 году директор заповедника «Анакопия» Алхас Аргун направил письмо о расширении экспозиционных площадей в музее Абхазского царства. В одном из пунктов письма говорилось о необходимости произведения демонтажа некоторых деталей из алтарной части храма Феодора для дальнейшей их сохранности, с тем, чтобы они стали частью музея. Факт в том, что Министерство культуры, конкретнее, научно-методический совет не давал разрешения на демонтаж. Одной из причин было то, что еще не определен статус музея Абхазского царства, где будут храниться артефакты, а также нет экспертного обоснования необходимости демонтажа».

При этом Эльвира Арсалия отметила: «Наши специалисты выезжали на место и заактировали факты».

(Апсныпресс)

Номер: 3Выпуск: 3464Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс