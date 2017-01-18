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Постановление Кабинета Министров РА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
В соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 г. №2861-c-IV «О государственном регулировании цен»
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1.01.2017 года розничную цену на 1 кг сжиженного газа в размере 50 (пятьдесят) руб. 00 копеек и цену одного баллона газа (27 л или 11 кг) в размере 550 (пятьсот пятьдесят) руб.
2. ГК «Абхазтоп» обязать директоров районных газонаполнительных станций снабдить газоразвозочные автомашины плакатной надписью с указанием розничной цены баллона с газом в размере 550 руб.
3. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 24 декабря 2013 г. №167 «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ».
4. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», Редакция газеты «Апсны» довести настоящее Постановление до сведения населения.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум,
28 декабря 2016 г.,
№ 230
Номер: 3
Выпуск: 3464
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия