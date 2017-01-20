СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА

Спорт

Исполнилось 55 лет, как абхазские футболисты впервые в своей спортивной истории стали выступать в разных лигах первенства СССР в классах «А». Сначала они играли как команда «Рица», а через год вновь как команда сухумского «Динамо».

Выступая в таких престижных соревнованиях, наши футболисты оказались не хуже других игроков союзных республик.

Наши динамовцы не раз пробивались в финальную пульку. Все это только радовало наших болельщиков, которых стало еще больше. Мы выходили на поле с серьезными противниками, а значит, игра становилась намного зрелищнее. Наибольшего успеха абхазские футболисты добились в 1989 году, выиграв финальную пульку, тем самым добились права выступать в первой лиге класса «А». Но этот год для нашей республики был непростой. Нашлись политики, чиновники, болельщики из числа лиц грузинской национальности, которые не могли смириться, что сухумское «Динамо» вышло на всесоюзную орбиту на всесоюзных соревнованиях.

Они решили сухумское «Динамо» «разбить» на две команды, размышляя примитивной категорией – в одной пусть играет кто хочет, в другой – только грузины.

В итоге сухумское «Динамо», где играли Саид, Родери Тарба, Тамаз Еник, Тенгиз Логуа, Даур Ахвледиани, Джума Кварацхелия, Джемал Губаз, Георгий Чалигава, Роман Хагба и Гурген Бенидзе, в 1990-1991 гг. привели в итоговой таблице первенства СССР (первая лига) сухумскую команду в десятку лучших среди двадцати участников. Это было для абхазского футбола тех лет настоящим подвигом. Надо отметить, что большая заслуга в этом была и авторитетного тренера сухумских динамовцев, мастера спорта СССР международного класса Олега Васильевича Долматова.

Чтобы укрепить абхазский футбол и поставить игру на новый уровень, команду сухумцев пополнили такими сильными, отличными игроками, приглашенными из Москвы, как Сабитов, Смирнов, Бестаев и др. Истинные болельщики знают класс игры этих мастеров.

В конце 1991 года Советский Союз развалился. Образовалось СНГ. 22 команды вошли в высшую лигу класса «А» и разбились на две группы. В группу «Б», где стали играть «Динамо», «Торпедо», ЦСКА (Москва), «Пахтакор» (Ташкент), включили наше «Динамо». Со стороны Тбилиси опять были задействованы политические рычаги и связи среди теперь «самостоятельных» многочисленных федераций, чтобы ставить преграды сухумскому «Динамо». А летом 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии против грузинских оккупантов.

Футбол в Абхазии всегда был на высшей планке. Хочется еще раз напомнить всем любителям футбола, кто сделал все необходимое, чтобы мы сегодня с гордостью называли красивую игру – абхазским футболом. Вот их имена: Владимир Маргания, Ниязи Дзяпшба, Никита Симонян, Виталий Дараселия, Автандил Гогоберидзе, Ахрик Цвейба, Георгий Сичинава, Саркис Оведян, Виктор Гегманов, Георгий Грамматикопуло, Роман Хагба, Амиран Зардания, Алексей Илиади, Юрий Устабашиди, Заур, Владимир Тарба, Роберт Бастанджян, Геннадий Унанов, Даур Ахвледиани, Юрий, Тенгиз Логуа, Рустам, Беслан Аджинджал, Саид Тарба, Джума Кварацхелия и др.

Хочу также отметить, что огромную помощь в становлении абхазского футбола оказывали бывший первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Викторович Адлейба и первый президент Федерации футбола Абхазии Владимир Тачевич Миканба.

Григорий ПОГОСЯН, ветеран абхазского футбола, судья национальной категории, заслуженный работник физкультуры и спорта РА, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени

В этом году исполняется 50 лет, как автор этих строк публикует материалы на спортивные и футбольные темы, сначала в газете «Советская Абхазия», затем – на страницах газеты «Республика Абхазия».

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: спортАвтор: Григорий ПОГОСЯН, ветеран абхазского футбола, судья национальной категории, заслуженный работник физкультуры и спорта РА, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени