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20.01.2017
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
ЗОЛОТОЙ МОТОЦИКЛ
Этот байк очень удобный, уверяет президент, поглаживая сверкающий мотоцикл. – Он идеален для загородных прогулок! На этого «железного коня» впору лишь любоваться. Байк собран вручную из золотых и платиновых частей. Декорирован причудливыми узорами и украшен большой надписью «Трамп». Инкрустирован алмазной крошкой. Сиденье – из козлиной кожи шевро. Развивает скорость свыше 270 км/ч.
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета