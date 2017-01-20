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ЗОЛОТОЙ МОТОЦИКЛ 20.01.2017

ЗОЛОТОЙ МОТОЦИКЛ

Этот байк очень удобный, уверяет президент, поглаживая сверкающий мотоцикл. – Он идеален для загородных прогулок! На этого «железного коня» впору лишь любоваться. Байк собран вручную из золотых и платиновых частей. Декорирован причудливыми узорами и украшен большой надписью «Трамп». Инкрустирован алмазной крошкой. Сиденье – из козлиной кожи шевро. Развивает скорость свыше 270 км/ч.


Номер:  4
Выпуск:  3465
Рубрика:  общество
Автор:  Из Интернета

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