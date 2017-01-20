ЗОЛОТОЙ МОТОЦИКЛ

Этот байк очень удобный, уверяет президент, поглаживая сверкающий мотоцикл. – Он идеален для загородных прогулок! На этого «железного коня» впору лишь любоваться. Байк собран вручную из золотых и платиновых частей. Декорирован причудливыми узорами и украшен большой надписью «Трамп». Инкрустирован алмазной крошкой. Сиденье – из козлиной кожи шевро. Развивает скорость свыше 270 км/ч.

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета