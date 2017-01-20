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20.01.2017
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
66-й ЭТАЖ
Дональд Трамп, а также его супруга Мелания проживают в самом центре мегаполиса Нью-Йорка. Семья магната расположилась в роскошных апартаментах пентхауса, который находится на 66-м этаже знаменитой «Башни Трампа». Дорогие элементы декора, золотая оправа, картины, статуи и расписные потолки. Стоимость жилья оценивают в 100 миллионов долларов.
Из трехэтажной квартиры открывается вид на Манхэттен и Центральный парк.
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета