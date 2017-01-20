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66-й ЭТАЖ 20.01.2017

66-й ЭТАЖ

Дональд Трамп, а также его супруга Мелания проживают в самом центре мегаполиса Нью-Йорка. Семья магната расположилась в роскошных апартаментах пентхауса, который находится на 66-м этаже знаменитой «Башни Трампа». Дорогие элементы декора, золотая оправа, картины, статуи и расписные потолки. Стоимость жилья оценивают в 100 миллионов долларов.

Из трехэтажной квартиры открывается вид на Манхэттен и Центральный парк.


Номер:  4
Выпуск:  3465
Рубрика:  общество
Автор:  Из Интернета

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