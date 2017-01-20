66-й ЭТАЖ

Дональд Трамп, а также его супруга Мелания проживают в самом центре мегаполиса Нью-Йорка. Семья магната расположилась в роскошных апартаментах пентхауса, который находится на 66-м этаже знаменитой «Башни Трампа». Дорогие элементы декора, золотая оправа, картины, статуи и расписные потолки. Стоимость жилья оценивают в 100 миллионов долларов.

Из трехэтажной квартиры открывается вид на Манхэттен и Центральный парк.

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета