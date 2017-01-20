ОТКУДА ДОНАЛЬД ТРАМП?

Интересное открытие

По мнению российского ученого Алексея Нилогова, занимающегося гинеологическими исследованиями, 45-й президент США Дональд Трамп является потомком князя Рюрика, основателя русского государства. Ученый утверждает: такое родство идет еще от Анны, дочери Ярослава Мудрого, который, как известно, укреплял связи с европейскими правителями.

Может быть, поэтому, зная свою историю, Дональд Трамп еще в предвыборную кампанию не особенно касался вопросов, как быть с Россией, если он станет президентом. Сегодня, прослеживая его высказывания в предвыборную кампанию в адрес России можно заметить, что они были значительно мягкими по сравнению с высказываниями другого кандидата Хилари Клинтон.

Надо учитывать, что Д.Трамп – бизнесмен, и довольно-таки успешный. Он и в политике будет вести себя так, чтобы она приносила прибыль. В мире бизнеса и рыночных отношений Д.Трамп никогда не будет сбрасывать со счетов такие большие страны как Россия, Китай.

Кстати, Мелания Трамп, которая наследует титул первой леди США, не намерена только сопровождать своего мужа на официальные и торжественные мероприятия. Она собирается работать в правительстве и бороться с таким негативным явлением, как травля в Интернете. Мелания родилась в Словении и к России относится спокойно, так как знает происхождение Трампа.

Первые шаги покажут, какие станут принимать решения новый президент США и его супруга, в жилах которых течет славянская кровь. А как известно, большинство славян относятся к Абхазии хорошо.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА