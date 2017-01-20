О ЧЕЛОВЕКЕ И СПЕЦИАЛИСТЕ ДМИТРИИ СТЕПАНОВЕ

Память

Как часто можно услышать: «Детство и юность пролетели быстро, не успел их почувствовать». Так и у Дмитрия Георгиевича Степанова. Он родился в 1930 году в селе Багмаране Гулрыпшского района. Совмещая учебу в школе с работой, юноша строил планы на будущее. Планы в 1949 году нарушила массовая кампания переселения греков, живущих в Абхазии, в Среднюю Азию. Естественно, их мнения никто не спрашивал. Подгоняли машины, грузили семьями и везли в село Дранду. Там чиновники давали подписывать листы о том, что они – греки – покидают ставшие им родными места в Абхазии добровольно. Откажешься, начинаешь выражать недовольство – путь один: в Сибирь. А в освободившиеся греческие дома целыми эшелонами привозили переселенцев из Мингрелии – Чхороцху, Цаленджиха, других районов Грузии. Это потом греки поняли, почему в последнее время в их села часто приезжали разные люди, бывал и Л. Берия. Они присматривали места, вычисляли, сколько можно выселить отсюда душ, которые вдруг попали под марку «иностранный подданный», а значит, «неблагонадежный элемент».

Дима Степанов, вернувшийся из Средней Азии, начал жить в Сухуме и работать в СУЭС. Видя его способности и ответственность, руководство назначило его начальником службы центральной части столицы. С 1972 года он – начальник диспетчерской службы СУЭС.

После войны 1992-93 гг. в Абхазии Дмитрий Георгиевич был одним из главных специалистов, который знал, как восстановить поврежденную схему электропитания г. Сухума. Он и его товарищи тогда работали днем и ночью. За годы трудовой деятельности Д. Степанов воспитал многих молодых коллег, передал им свои знания.

В прошлом году Дмитрия Георгиевича Степанова не стало. Его работоспособность, знания, человечность остались в памяти у тех, кто хоть раз встречался или общался с ним.

Такие люди не уходят в темноту, так как яркая память о них сохраняется надолго.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА