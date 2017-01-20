ПОРА ЗАЩИЩАТЬ ЖИВОТНЫХ

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На полосе «Рица», № 6 (2016 г.) был опубликован материал «А братья меньшие надеются на нас» – о параллельном мире на сухумских улицах, о судьбах беспризорных животных и надежда на скорое решение по строительству первого в Абхазии приюта. И вот недавно инициаторы движения сообщили: земля под строительство приюта в селе Дзыгута Сухумского района выделена, разрешительные документы уже на руках у активистов движения. Остается самая малость – построить сам приют и, распределив все функции, разместить в нем животных. Добрая весть еще больше сплотила любителей животных. Только за последние два месяца было спасено два десятка бездомных и попавших в беду. Среди тех, кто спасал, помогал, вывозил, оказывал содействие, помогал деньгами и транспортом, – Астанда Пкин, Карина Колпакчян, Инна Хаджимба, Элина Папаскири, Сая Отырба, Наталья (Тата) Джоджуа, ветеринарные врачи Нина Давыдова и Дмитрий Кортава и многие-многие другие отзывчивые люди.

К сожалению, отношение к животным разное, и все чаще звучит мнение, что если на заре цивилизации собаки защищали людей от диких зверей, но теперь настало время людям защищать собак и других животных от озверевших людей.

В частности, недавно, в районе магазина «Колос» (между улицами Эшба и Семерджиева, рядом с детской площадкой) между 21 и 22 часами вечера неизвестный на автомобиле «Мицубиси Поджеро» похитил будку, изготовленную для собаки-инвалида. «Украли какие-то нелюди. Слов нет. Начните воровать у бедных семей гуманитарную помощь. Уже и до этого недалеко» – написали возмущенные сухумчане в Фейсбуке.

И вот еще: «Давайте перестанем быть толпой. Дорогие мои друзья! Будка предназначалась для собаки-инвалида, в которую недавно выстрелил пятнадцатилетний подросток. У собаки поврежден позвоночник, она ходить не может. Добрые люди нам помогли и подарили будку, сделали своими руками, но ночью будку украли, и собака осталась без домика! Есть свидетели, что будку увезли на автомашине марки «Мицубиси». Скорее всего, увезли такие, кто вполне мог бы и сам заплатить за изготовление такой будки. И после этого ищем виновных в наших больших и малых проблемах...».

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА