ПЕЛА И ПЛЯСАЛА ГУДАУТСКАЯ СВАДЬБА

Свадебные традиции разные, а суть одна – дорога к счастью

В Абхазии сезон свадеб. И это прекрасно! Ведь свадьба – это самый лучший праздник, который должен быть в жизни каждого человека. Именно каждого! Ведь не только девушка мечтает побыть невестой, но и парню, я так думаю, хочется побыть женихом: впервые почувствовать мужскую ответственность, соблюсти различные свадебные ритуалы, принимать поздравления и видеть свою возлюбленную самой красивой и счастливой. Радость и волнение в эти дни испытывают не только жених и невеста, но и их родители, друзья, родственники, гости. И все счастливы не только потому, что людей вокруг много и все так красиво и торжественно, а потому, что два любящих человека теперь вместе. Не так давно играли свадьбу мои родственники из села Лыхны. Играли так, как сейчас – по-современному торжественно и красиво. А что же такое современная абхазская свадьба? Какое количество гостей приглашают? Сколько денег на нее тратят? Как жених и невеста, их родственники готовятся к ней? Чем отличается одна свадьба от другой? Вопросов, конечно, много. На них я и попыталась ответить.

…Ну а пока мы находимся в одном из банкетных залов города Гудауты, где звучит традиционная абхазская музыка. Люди радуются, танцуют. Здесь свадьба Алхаса Арджения и Марии Ермиди. Невеста, как вы поняли, гречанка. И поэтому в торжество включены и элементы греческой свадьбы, звучит знаменитая танцевальная мелодия сиртаки, приветствуют гостей из Греции.

И вот к зданию банкетного зала подъехал свадебный кортеж. Наша красивая невеста Мария в элегантном белом платье, с ней тоже красивая девушка – подруга. Они под звуки аккордеона и адаула (барабанов) входят в помещение, где уже их заждались гости. Девушки занимают места за красиво оформленным свадебным столом. Но сесть они пока не могут, не позволяет обычай. По традиции, уже современной абхазской свадьбы, нужно подождать пока все гости сядут, да и разрешить им сесть должен тамада свадебного застолья, хотя на многих свадьбах жених и невеста за стол вообще не садятся.

«А где жених? – слышу, как между собой переговариваются люди. – Видимо, он решил к невесте и гостям выйти к вечеру?»

Кто-то его хвалит за то, что решил соблюсти абхазский обычай. А кто-то, хоть и не ругает, но считает, что красивее, когда жених и невеста на своем празднике стоят вместе. А мне стало интересно, почему свадьбу решили сыграть в банкетном зале? Ведь, как я уже писала выше, молодожены живут в селе Лыхны. Да и вообще, в последнее время замечаю, что многие молодые пары свадьбу играют именно в банкетных залах, если даже у них есть просторный традиционный абхазский двор и красивый дом. С чем это связано? С модой или удобством? Об этом и остальном я и решила разузнать.

– Не то, чтобы модно, сегодня очень сложно играть свадьбу в доме, – делится со мной виновник торжества Алхас Арджения. – Конечно, очень хотелось бы сыграть свадьбу в просторном дворе. Наш двор нам это позволяет. Но мы испугались, что погода нас подведет. Свадьба была в самом конце осени. Потом мы решили облегчить и работу соседей. Сыграли бы мы свадьбу в доме, работать им пришлось бы больше. А в помещении часть дел ложится на работников банкетного зала, какая-то часть на дизайнеров. И поэтому легче. Хотя, свадьба – это безумно трудоемкое мероприятие.

Что касается свадебного стола, то на торжестве Алхаса и Марии он изобилует самыми разными блюдами. На столе не только традиционные ачашъ, абыс0а, ача8а, куриное и говяжье мясо, подлива из орехов и алычи, но и различные блюда европейской кухни. Не раз мне приходилось слышать, как многие с сожалением отмечают, что количество еды на свадьбах излишне. После торжеств остается много нетронутых сладостей, закусок, мясных и овощных блюд. И очень много еды выбрасывается потом. Алхас не согласен с этим.

– Еда, если и остается, она не выбрасывается, – уверенно говорит он, – мы часть оставшейся еды забрали домой, часть раздали соседям, родственникам. Не пропадать же добру. И не забывайте, что свадьба отмечается и на второй, и на третий день. Кто не попал на саму свадьбу, то обязательно придет поздравлять в последующие дни. К тому же, соседи, родственники и друзья снова собираются.

– А кто помогал вам готовиться к свадьбе?

– Родственники и соседи, – продолжает Алхас, – каждый помогал чем мог. Кто-то бычка подарил. Кто-то сладости испек, кто-то ача8а приготовил, мужчины как всегда мамалыгу и мясо сварили. Каждый делал от души.

– Долго готовились к свадьбе? С чего начинали?

– При подготовке к столь важному событию очень важно не упустить ничего, поскольку у свадьбы есть свои атрибуты, традиции, обычаи. Начали готовиться за месяц до события, – отвечает на этот вопрос супруга Алхаса – Мария, – при подготовке к свадьбе есть определенная последовательность, надо знать, с чего именно нужно начинать. Одно без другого, как правило, не делается. После того как оговорена дата свадьбы, необходимо обдумать, какой она будет, затем составляется список гостей, потом решается, где будет проходить торжество. Когда эти вопросы решены, смело можете отправлять пригласительные гостям на свадьбу. Тянуть ни с чем не стоит, лучше заранее все сделать, чем бегать в последний момент. Фотографа, оператора, музыкантов, танцоров, певцов мы нашли за месяц до свадьбы, тем более в разгар свадебного сезона они все, как говорится, нарасхват. Потом начали искать платье и костюм. О платье, конечно, беспокоились очень. Хотелось, чтобы оно и оригинальное было, и подходило. Я заказала его в салоне «Гламур» в Сочи. Собрали платье из двух разных моделей, и получилось то, что хотелось. С костюмом супруга было еще сложнее. Он у меня щепетильный. Но все же смогли выбрать то, что хотели. Мне немного еще сложно было от того, что раньше я не жила в Абхазии, я из Геленджика, там мы и познакомились с Алхасом. Естественно, абхазских обычаев не знала. Но мне все это было интересно, и освоилась я быстро.

– Почитая абхазские традиции, некоторые не приглашают на свадьбу родителей невесты, а у вас они присутствовали. Точнее, твои мама и тетя и, конечно же, другие родственники. На этом настояла ты, Мария?

– Мне тоже хотелось, чтобы родители были, настояла на этом и моя новая родня, – ответила она, – отца тоже приглашали. Но он живет в Греции, поэтому не смог приехать. Но скоро обязательно приедет.

– Каждая мать хотела бы видеть свою дочь в свадебном платье. Тем более Мария – единственная дочь в семье. Как не пригласишь? – наш разговор подхватывает Алхас. – Да и Марии было бы неприятно, если на свадьбе не было бы ее родни, мамы. Я хотел, чтобы моя супруга была счастлива. Но при этом я человек, который придерживается абхазских обычаев. Например, я не захотел, чтобы меня видели во время самого торжества. Я считаю, что красивее, когда невеста застенчиво и скромно стоит с подругой и принимает поздравления от гостей и родственников, а жених может присоединиться к поздравлениям позже, когда остаются самые близкие люди.

Так мы потихоньку перешли и к разговору о гостях, заговорили и о количестве приглашенных на свадьбу. Торжество Алхаса и Марии было рассчитано на 800 человек. Я делюсь с ними своими небольшими наблюдениями о количестве гостей на других свадьбах, на которых бывала. Порой число гостей доходит до 2500 человек.

– А я бывал на свадьбе, где приглашенных 250 человек, – замечает Алхас.

– Наверное, это более бюджетная свадьба, – делюсь я своими мыслями, – ведь если меньше людей приглашаешь на свадьбу, то и меньше денег на нее тратишь. Не побоялись ли вы, что ваша свадьба, как у нас говорят, не окупится, точнее, что останутся послесвадебные долги, которые возвращать будет сложно. – Я задала им и вопрос, волнующий многих людей, которые готовятся к свадьбе.

Алхас доверительно сообщил мне, что такие опасения были, но не жалеет, что у них была большая свадьба.

– Сыграть на меньшее количество гостей и не получалось, потому что у нас много родственников, друзей и коллег по работе, – продолжает Алхас. – И друзья не только мои, но и моих родных. Как всех не позовешь? Хочется, чтобы они все были. Да и не позовешь, обидятся же. (Смеется).

Я так же считаю, что неправильно надеяться на прибыль. Если играешь свадьбу, играй ее от души.

– А вот тенденция к проведению скромных свадеб все чаще стала встречаться среди современной молодежи, которая предпочитает максимально пышным, даже помпезным свадьбам тихую и скромную свадьбу, – считает Алхас. Хотя бывают случаи, по его наблюдениям, когда скромную свадьбу играют из-за дефицита бюджета. (А я была приглашена на свадьбу, где было 250 человек, которая тоже была по абхазским меркам «скромной», но вовсе не из-за материальных соображений. У жениха это был второй брак, который он посчитал нужным отметить без особых излишеств).

Я помню, что в Абхазии в одно время предлагали облагать налогом свадьбы, на которых было приглашено более 300 гостей. Ведь многие, действительно, не могут жениться потому, что свадьбу бывает сыграть не на что. Например, я знаю, что в прошлом году в Государственном комитете по молодежной политике успешно работала программа помощи молодым семьям. В преддверии свадьбы молодые семьи могли воспользоваться целевым займом – суммой до 200 тысяч рублей на проведение торжества. И это была большая поддержка для многих молодых пар, которые хотят создать семью.

И сколько же сегодня стоит современная абхазская свадьба на 800 человек? – не перестаю я интересоваться финансовыми тонкостями абхазской свадьбы. Алхас называет сумму затрат: около 2 миллионов рублей. Сумма, действительно, солидная.

– Дороже всего обходится организационная часть свадьбы, – добавляет он, – туда входит оформление помещения и столов, услуги оператора, фотографа, музыкантов, танцоров, свадебное платье невесты и костюм жениха… На еду затрат меньше. Тем более когда многое из того, что на столе, – свое, домашнее.

* * *

Это пример одной современной абхазской свадьбы, где были и красивые традиционные абхазские тосты за Всевышнего, за нашу Абхазию, за мир во всем мире, за жениха и невесту и их родителей; и разрезание свадебного торта; и танец жениха и невесты; и выступления танцевальных шоу-групп; пляски и песни; бросание букета невесты. (Хотя на многих свадьбах появились и альтернативные варианты этому, например, невесте завязывают глаза, и она сама выбирает (случайно?) кому подарить свой букет). Наверное, об абхазской свадьбе всего сразу и не расскажешь. Каждый играет ее со своей изюминкой, со своим отличием, и так, как считает нужным.

Эсма АРДЖЕНИЯ

P.S. После нашей беседы с Алхасом и Марией я поинтересовалась у специалиста по работе с молодежью Государственного комитета РА по молодежной политике Тамилы Соломко, которая непосредственно занималась проектом поддержки молодых абхазских семей, действует ли на сегодняшний день эта программа. Ведь она, действительно, пользовалась особой популярностью в сезон свадеб. Молодые люди получали сумму в 200 тысяч рублей за две недели до свадьбы, и в первый рабочий день после свадьбы возвращали ее. Все это происходило через банк, молодой человек – глава семейства – открывал лицевой счет на свое имя, и Госкомитет перечислял ему эту сумму. Как выяснилось, проект на небольшое время приостановлен, но специалист по работе с молодежью уверена, что программа обязательно будет запущена, и сумма кредита будет составлять 300 тысяч рублей.

Немного цифр: В Госстатистике мне предоставили данные о числе браков среди граждан Республики Абхазия за 2015 и 2016 годы. Итак, по данным 2015 года в республике было зарегистрировано 1024 брака, и по предварительным данным за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано меньше – 805 браков (решение демографической проблемы под угрозой).

Кстати, на свадьбу, о которой я рассказывала выше, были приглашены и мои друзья из Италии (о них я уже рассказывала на страницах нашей газеты) – Флавио и Юлия Де Марки. Они уже несколько месяцев живут в Сухуме, изучают нашу культуру, обычаи, посещают красивые места Абхазии. Увидев, как в Абхазии играют свадьбы, а также пообщавшись с виновниками и гостями торжества, Флавио решил поделиться и своими впечатлениями о ней и рассказать о том, как проходят свадьбы и другие праздники в Италии. И вот, что он нам поведал.

* * *

Мамалыга и полента. Чача и граппа. У кого лучше?

Признаюсь вам, что с тех пор, как я приехал в Абхазию, у меня было огромное желание побывать на абхазской свадьбе. Хотя я не из тех людей, которые особо любят посещать подобные церемонии в Италии. Во время долгих прогулок по Сухуму с супругой и дочкой, я не раз замечал, как в день свадьбы жених и невеста фотографируются у знаменитых драконов возле Абхазского драматического театра. Тогда мне и захотелось побывать хотя бы на одной абхазской свадьбе, чтобы побольше узнать о том, как празднуется она, чтобы еще больше углубиться в культуру абхазского народа. И это случилось! Меня, супругу Юлию и нашу маленькую дочь Аврору-Викторию пригласили на свадьбу в Гудауту.

Скажу сразу, что церемония бракосочетания в Абхазии имеет мало общего с теми свадьбами, к которым мы привыкли в Италии. В первую очередь нас удивило количество гостей. Свадьба, которую мы посетили, была на 800 человек, но кто-то сказал нам, что в Абхазии на такие мероприятия приглашаются и более 2000. В среднем количество людей на итальянской свадьбе составляет около 100 человек. А такого рода свадьбы, как в Абхазии, в Италии были много лет назад, особенно на юге. Сегодня итальянская свадьба на такое или большее количество гостей будет очень затратной для любой семьи. И, возможно, поэтому все больше и больше пар, вступающих в брак в Италии, отказываются от свадебной церемонии. В некотором смысле свадьба в Абхазии напоминает празднование у нас какого-нибудь праздника, например, дня города или же осенний фестиваль еды или урожая. Я слышал, что и в Абхазии есть традиция отмечать подобные праздники. Например, в одной из самых крупных областей Италии – Эмилья-Роминье, откуда мы и приехали, проходит фестиваль Пармской ветчины, в программу которого входят дегустации, выставки, концерты. Отмечается праздник, как и абхазская свадьба, в огромном помещении, в котором длинные, красиво украшенные столы переполнены местными деликатесами и, конечно же, ветчиной. Эмилья-Роминья – это горный район, который находится далеко от крупных городов Италии, и он до сих пор привязан к древним традициям и ценностям Италии. И здесь ваша красивая земля Абхазия напоминает нам его.

У вас, как и у нас во время праздников, в больших котлах варят вашу мамалыгу, только в Италии она называется полента – это пища, которая кормила итальянцев на протяжении многих веков. Правда, у вас на свадьбе ее варят мужчины, а у нас – женщины. Женщины, как и ваши на абхазской свадьбе, продумывают все тонкости мероприятия: что будет на столе, как сервировать стол, какие музыканты будут, и девушки делают все для общего успеха. Кстати, на столе абхазской свадьбы я заметил и граппу, у вас она называется чача. Граппа готовится исключительно из итальянского винограда и исключительно на территории Италии. Правда, я слышал, что чача в Абхазии готовится и из алычи, других фруктов.

В Италии ни один праздник не обходится без музыки и танцев. Музыка в нашей стране является частью повседневной жизни. Во время свадьбы в Гудауте мы имели возможность посмотреть традиционную костюмированную постановку абхазских танцев, а также насладиться виртуозной игрой на скрипке пожилого скрипача, который ошеломил публику своей музыкой, которая была по-настоящему завораживающей.

Но на свадьбе, на которой мы были, в центре зала стоял белый свадебный помост. Изначально там никого не было, но во второй половине дня приехала невеста с подругой. Я должен сказать, что удивился, когда мне сказали, что жених придет только поздно вечером, чтобы поздороваться с гостями и принять поздравления, затем потанцевать с невестой и разрезать свадебный торт. И мне показалось это очень оригинальным, ведь невеста скромно, с улыбкой на лице стоит с подругой и принимает поздравления, да и жених проявляет огромное уважение к своим гостям. Ведь раньше, как мне рассказали, считалось нескромным, чтобы жених и невеста вместе вышли, мол, это я женился, знайте меня, а это моя жена. Наверное, это проявление большой мудрости и уважения к людям. Конечно, ничего подобного вы не найдете на итальянской свадьбе. У нас обычно жених и невеста сидят за одним столом с гостями.

Во время торжества наше присутствие, конечно, не осталось незамеченным. Как итальянцы мы были окружены большим вниманием, гостеприимством и любопытством. Мы находимся в Абхазии уже больше месяца и где-то читали, когда еще были в Италии, про то, что абхазский народ славится своим гостеприимством. И на сегодняшний день мы можем сказать, что это не просто красивые слова, а чистая правда. Во время свадьбы среди множества людей и в атмосфере счастья и беззаботности было легко найти новых друзей, благодаря которым можно лучше узнать про маленький и, действительно, необычный абхазский народ.

После прихода жениха на торжество свадьба уже стала более походить на итальянскую – у нас тоже жених и невеста разрезают торт, невеста бросает букет, а также виновники торжества танцуют вместе. На следующий день мы присутствовали на обеде, организованном во дворе дома молодоженов, приглашенных было гораздо меньше. Мы опять были окружены любовью и дружбой, и, действительно, чувствовали себя частью этой замечательной семьи. Для нас это была еще одна возможность познакомиться с людьми и укрепить дружбу с теми, с кем уже успели познакомиться накануне. Кто-то на свадьбе сказал нам, что то, что мы видим, это традиционная абхазская свадьба, какую в столице Абхазии уже практически не встретишь, так как там свадьбы на более европейский лад. Мы считаем себя везучими, что поучаствовали в настоящей абхазской свадьбе, и что нашли в ней так много общего с традициями, которые сегодня в Италии пытаются возрождать и передавать будущим поколениям. Способность сохранить свое культурное наследие – это то, что должен суметь сделать каждый народ, каждая страна. И то, что абхазы сегодня смогли сохранить свою культуру, традиции и нести их грядущим поколениям, – это немаловажно. Ведь каждый народ существует, пока есть его культура.

Флавио ДЕ МАРКИ, искусствовед, педагог

Специально для газеты «Республика Абхазия»

P.S. Флавио Де Марки уже некоторое время живет в Абхазии с семьей. В его планах открыть в Сухуме ресторан итальянской кухни. Родился он в 1976 году в Италии, в городе Венеция. Учился в Болонье на факультете литературы и философии (раздел искусство, музыка, театр и кинематограф). Получил диплом преподавателя итальянского языка для иностранцев в школе «Porta d’oriente» в Отранто. Работал преподавателем итальянского языка в Болонье в кооперативе «Nova sanita» для эмигрантов. Он очень любит готовить еду и путешествовать. Работал поваром в Римини в «Clun house hotel». Три года жил в Комбодже и в своем ресторане знакомил всех с итальянской кухней.

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ