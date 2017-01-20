МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Из дневника одной экспедиции

История эта началась в августе 2016 года, во время проведения экспедиции по местам боевой славы на Марухском направлении. Тогда у слияния рек Марух и Аданге мы – ее участники, обнаружили братскую могилу советских воинов, умерших от ран осенью 1942 года в операционной землянке 808-го стрелкового полка. Могила была расстреляна из автомата какими-то нелюдями. Сказать, что увиденное вызвало возмущение – ничего не сказать. Было принято единогласное решение изыскать средства на изготовление новой плиты и вернуться сюда через год, чтобы установить ее, облагородить захоронение, совершить восхождение к Марухскому перевалу и отдать дань памяти павшим защитникам Отечества.

Удивительным образом формировалась группа участников новой экспедиции. Кандидат в мастера спорта по альпинизму Евгений Павлов, спасатель-парамедик 1-го класса МЧС РА Гелий Какубава с сыном Давидом, связист Андрей Какулия с сыном Арсеном, проводники-охотники Мирон Тания и Тимур Рекава, наш хрупкий завхоз Яна Исакова. Люди разных возрастов, профессий, характеров, жизненных интересов, объединенные одной целью: сохранить и приумножить память о подвиге героев обороны Кавказа.

Недолгие сборы и в путь. После трехчасовой езды по залитой солнцем долине реки Ацгара автомобильная часть нашего путешествия подошла к концу. Возле балагана у слияния рек Марух и Аданге выгружаем снаряжение, продовольствие, стройматериалы и саму мемориальную плиту. Выкорчевываем заросли вокруг расстрелянного обелиска, зачищаем и красим его основание, месим и накладываем цементный раствор. Вскоре массивная 120-киллограмовая плита из черного мрамора занимает свое законное место на постаменте.

Импровизированная церемония возложения. Мирон с Тимуром – в почетном карауле, остальные молча подходят, кланяются и отступают чуть дальше. К подножью ложатся собранные на поляне живые цветы. Вокруг великолепие горного пейзажа, еще не сошедшие снега, ледники, водопады. Среди этой красоты не хочется думать о смерти, а она рядом. Салют из винтовок Мосина – именно с таким оружием более 70 лет назад в бой шли наши деды. Из-за небольшой тучки выглядывает солнце и заливает все вокруг ослепительным светом, будто подавая знак свыше от тех, кто ушел навсегда.

Собираем рюкзаки и покидаем балаган. Цель следующего путешествия – водопад Азырт, находящийся в трех километрах к югу от перевала Марух. Буковые леса по дороге к нему еще хранят надписи, вырезанные на коре деревьев в те далекие годы. «5.09.1942. Васильев А.М.». В этот день пал Марухский перевал. Остался ли в живых автор надписи?

Идем через поросшие ежевикой и борщевиком просторные поляны, пихтовый лес. Не все участники экспедиции одинаково хорошо передвигаются в горах, но никто не жалуется и не отступает. По пути встречаем притаившиеся на склоне остатки блиндажа и табличку, информирующую о том, что осенью 1942 г. здесь располагался штаб группы войск Марухского направления во главе с полковником С.К. Трониным. Место выбрано грамотно, военные знали свое дело. Впоследствии мы отметим все встреченные мемориальные плиты, обелиски и памятники на братских могилах, благодаря чему места их расположения станут известны не только историкам, пограничникам, охотникам, но и всем желающим отдать дань памяти павшим защитникам Родины.

Переправившись через реку Марух, постепенно набираем высоту. Местность сильно пересечена, продвижение затрудняют каменные завалы, огромные валуны и заросли на склонах. Справа и слева – почти отвесные скалы, впереди – долина длиной около трех километров, закупоренная узкой тесниной между двумя хребтами. Это так называемые «ворота» Марухского перевала, который находится в двух километрах к северо-востоку.

5 сентября 1942 г. фашисты внезапно атаковали с трех сторон и практически уничтожили 2-й батальон 808-го стрелкового полка, находившийся на Марухе. Овладев перевалом, они на плечах наших отступающих, дезорганизованных и в буквальном смысле слова истекающих кровью солдат беспрепятственно прошли «ворота» и заняли часть долины реки Марух вплоть до переправы, но были остановлены подошедшими советскими войсками. До конца октября 1942 г. медленно, по несколько десятков метров в день остатки разгромленного 808-го стрелкового полка, 810-й стрелковый полк, 1-й батальон 155-й осбр, 1-й батальон 107-й осбр, 1-й батальон 2-го ТВПУ, 12-й отдельный горнострелковый отряд, 2-я батарея 956-го артиллерийского полка и маневренная группа 36-го Сухумского погранотряда прогрызали оборону противника, отвоевывая у врага этот кусок земли. С фронта и с флангов по ним били из винтовок, пулеметов и минометов горные егеря дивизии «Эдельвейс», обустроившие свои позиции на господствующих высотах, выстроившие оборону в несколько ярусов. А советские солдаты в хилых летних гимнастерках и шинелишках шли вперед, переступая через еще не остывшие трупы товарищей, стремясь хоть немного, хоть еще на пару шагов оттеснить врага назад.

Разбиваем промежуточный лагерь на высоте около 2300 м, чуть выше водопада Азырт, в нагромождении скал, служившего когда-то штабом 808-му стрелковому полку. Блиндажи и выложенные камнями пулеметные гнезда до сих пор неплохо сохранились. Здесь когда-то и держали круговую оборону. В течение 10 минут набежал туман, окутавший все вокруг. Группа устала, начинает темнеть, сил на поиски следов войны уже не остается. Натыкаюсь на чье-то ребро и берцовую кость, гильзу от «мосинки» и кладу находки в рюкзак.

Отправляемся к главной цели нашей экспедиции – перевалу Марух. Идем к «воротам» параллельно главной тропе, вжимаясь в скалы, лавируя между камнями и лавинными выносами. Этим же путем 26 сентября 1942 г. продвигались четыре советские штурмовые группы по 30 человек каждая, имевшие целью атаковать и захватить четыре германских опорных пункта на «воротах». Ночная атака закончилась неудачей – действия штурмовиков не поддержали соседи (плохо сработала разведка, не сумевшая вскрыть систему обороны противника). Наступающие оказались вынуждены атаковать в лобовую, зашли в теснину и заняли две вражеские позиции, но потеряли свыше 80% личного состава и отступили. Нам повезло куда больше – после восхождения группа достигла цели и стоит на высоте, откуда как на ладони видна вся долина реки Марух вплоть до переправы.

Достаю и разворачиваю точную копию Знамени Победы. Рядом видны установленная еще в советские годы информационная табличка, немецкая минометная плита, ящики от мин, а чуть дальше – «эдельвейсовские» укрепления. Можно разглядеть жилые помещения, места для приготовления и приема пищи, огневые гнезда стрелков и пулеметчиков, позиции корректировщиков и минометных расчетов. Мы оказались в самом центре обороны противника на Марухских «воротах». Эти позиции делали перевал и подступы к нему действительно неприступными: стреляй – не промахнешься… Давид с Арсеном, да и все остальные взволнованы: не каждый день выпадает возможность постоять на крыше Кавказа. Знамя Победы развевается на ветру, белеет скованный вечным холодом Южно-Марухский ледник, а строгие и мрачные шпили вершин застыли, словно в почетном карауле, над прахом погибших солдат. Это и есть одна из тех особо торжественных минут, каких немного выпадает на долю человека в его жизни.

На Марухском перевале царит скорбное безмолвие. Места былых сражений стали памятником человеческому мужеству и стойкости, а долина реки Марух – одной огромной братской могилой. Заваленные камнями и обломками скал, вечным сном спят в ней те, кто ценой своих жизней не пропустил гитлеровцев к побережью Черного моря. Над ними проплывают облака, подсвеченные лучами солнца. По утрам сюда спускается туман, похожий на пороховой дым. А ночью в кромешной темноте мерцают далекие и холодные звезды, будто очи павших бойцов…

Николай МЕДВЕНСКИЙ, историк, научный сотрудник АбИГИ

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА