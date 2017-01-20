ИЗБРАЛИ ЕЩЕ ОДНОГО СУДЬЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И НОВОГО ГЕНПРОКУРОРА

В Парламенте РА

Первым вопросом повестки дня заседания сессии Народного Собрания – Парламента РА, прошедшего 18 января, был проект Закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти». Поправка, принятая в первом, а затем во втором и окончательном чтении, касается срока формирования Конституционного суда. Из-за того, что в Парламенте недавно три кандидатуры в судьи Конституционного суда не набрали нужного количества голосов, а затем из-за самоотвода одной и недостаточного стажа работы после получения диплома с соответствующей профессией другой кандидатуры, представленных оппозиционным блоком страны, Конституционный суд не сформирован до сих пор. Хотя, в соответствии с законодательством, этот процесс должен был быть завершён к концу прошлого года. Поэтому принятая ныне поправка к Закону «О судебной власти» продлевает срок формирования Конституционного суда до 1 марта 2017 года.

На заседании сессии тайным голосованием был избран один из судей Конституционного суда. Это Нурий Арзадинович Тания.

Предстоит избрать еще двух судей Конституционного суда (всего должно быть пять судей).

Вслед за избранием на должность судьи Конституционного суда депутаты освободили Тания от должности Генерального прокурора республики, на которую он был избран не так давно.

А на должность Генпрокурора тайным электронным голосованием депутаты избрали представленную Президентом кандидатуру – Зураба Шотовича Ачба. Ачба в разное время работал прокурором Сухумского, Гулрыпшского и Гагрского районов, имеет классный чин старшего советника юстиции и награжден знаком «За безупречную службу в прокуратуре Республики Абхазия». Новый Генпрокурор принес присягу работать в соответствии с законодательством страны.

Присягу должен принести в стенах Парламента и избранный судья Конституционного суда Н.А.Тания, но в присутствии Президента страны, и это будет сделано в феврале с.г.

Депутаты вывели из состава Центральной избирательной комиссии РА Гудису Эдуардовича Агрба и Александра Ильича Ченгелия и избрали членом ЦИК Анжелику Николаевну Дарчан.

Затем депутаты утвердили на 2017 год бюджеты фондов Республики Абхазия – Пенсионного, Дорожного, социального страхования и охраны труда, репатриации, обязательного медицинского страхования, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1993-1993 гг.

В первом чтении депутаты приняли законопроект «О наименованиях географических объектов Республики Абхазия». Это новый для нашей страны документ, устанавливающий «правовые основы деятельности в области присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов, а также нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объектов как составной части исторического и культурного наследия Республики Абхазия».

Депутаты рассмотрели в первом чтении также законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О статусе военнослужащих» и в окончательном чтении приняли законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в области охраны Государственной границы Республики Абхазия», «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об оценочной деятельности» и «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине».

А потом депутаты объявили о своем уходе на зимние каникулы до 1 февраля.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА