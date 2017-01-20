В канун Нового года в Абхазию приехали школьники из Луганской Народной Республики. Среди них было много ребят, чьи родители погибли во время боевых действий на территории Луганской области. Школьники из ЛНР, а также дети из семей сирийских репатриантов и подопечные БОО «Киараз» стали участниками II военно-исторического лагеря «Юный патриот» в Очамчыре. Для них педагогический коллектив подготовил интересную программу экскурсий, занятий и новогодних представлений.

В качестве вожатых для работы с детьми от Минобороны Абхазии были направлены курсанты СВОКУ, которые успешно справились со своими обязанностями.

В Сухумском высшем общевойсковом командном училище (СВОКУ) прошла церемония вручения почётных грамот министра обороны Абхазии Мираба Кишмария курсантам – участникам военно-исторического лагеря.

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс