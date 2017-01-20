ПУТИНА В АКВАТОРИИ АБХАЗИИ

В ходе путины не выявлены факты нарушения правил рыболовства и условий лицензирования. Промысел контролирует экологическая служба при технической поддержке МЧС РА и погрануправления ФСБ России. Допустимая норма промысла рыбы за весь сезон путины составляет не более 50 тысяч тонн хамсы и ставриды.

«Промысел донных видов рыб, таких, как барабулька, мерланг и камбала, разрешен в акватории Абхазии только местным предприятиям, с условием лова рыбы исключительно ставными донными сетями, не нарушающими донный ландшафт», – пояснил начальник контрольно-инспекционного отдела Государственного комитета РА по экологии и охране природы Тимур Дзыба.

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс