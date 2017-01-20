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20.01.2017

НАЗНАЧЕНИЯ

Лейла Дзыба назначена заместителем главы Администрации города Сухума.

Приказ об этом подписал глава столичной Администрации Адгур Харазия.

Он представил нового заместителя главам отделов Администрации, которые она будет курировать.

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Приказом и. о. главного врача Республиканской больницы Аслана Берзения врио заведующей отделением родовспоможения назначена Белла Пилия. До последнего времени она занимала должность завотделением гинекологии РБ.


Номер:  4
Выпуск:  3465
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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