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20.01.2017
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЯ
Лейла Дзыба назначена заместителем главы Администрации города Сухума.
Приказ об этом подписал глава столичной Администрации Адгур Харазия.
Он представил нового заместителя главам отделов Администрации, которые она будет курировать.
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Приказом и. о. главного врача Республиканской больницы Аслана Берзения врио заведующей отделением родовспоможения назначена Белла Пилия. До последнего времени она занимала должность завотделением гинекологии РБ.
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс