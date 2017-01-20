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20.01.2017
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПАССАЖИРОПОТОК В АБХАЗИЮ ВЫРОС НА 1 МЛН ЧЕЛОВЕК
Почти на 1 млн человек вырос в 2016 году поток граждан, пересекающих границу России и Абхазии. Так, если в 2015 году было зарегистрировано 8 млн 768 тысяч человек, то в 2016 году границу с Республикой Абхазия пересекли 9 млн 400 тысяч человек. Анализ потоков транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу за последние 3 года, показывает устойчивую тенденцию к их увеличению в среднем на 10 –15 % ежегодно.
Об этом сообщает сочинская таможня.
Номер: 4
Выпуск: 3465
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс