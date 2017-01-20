О ДУХОВНОМ СОСТОЯНИИ АБХАЗСКОГО ОБЩЕСТВА

В Сухумском кафедральном соборе прошла встреча представителей Абхазской православной церкви с руководителями политических партий и общественных организаций, посвященная проблемам духовного состояния абхазского общества.

Глава церковного совета АПЦ Виссарион Аплиаа прокомментировал политическую ситуацию в стране: «Наличие в мире противостояния и разногласий между государствами неизбежно, но междоусобицы среди граждан одного государства недопустимы». Председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба назвал главной причиной, дестабилизирующей ситуацию в стране, распространение наркомании. По его мнению, именно наркоманы совершают большинство преступлений в стране.

Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба высказалась за необходимость борьбы с наркоманией: «Общественные организации часто проявляют инициативу, направленную на борьбу с наркоманией, но этого недостаточно. Без поддержки государства ее не искоренить».

По мнению депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерия Агрба, для решения социальных проблем в стране необходимо выработать государственную идеологию, которая направила бы потенциал народа на созидание.

Номер: 4Выпуск: 3465Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс